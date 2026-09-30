Νέες διευκρινίσεις, σχετικά με την καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του ανήλικου γιου του και το live βίντεο στο TikTok, έδωσε ο δικηγόρος, Ανδρέας Θεοδωρόπουλος.

Μιλώντας στην εκπομπή του Star «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», ο κ. Θεοδωρόπουλος έκανε λόγο για ψεύδη και για «στημένη υπόθεση», σημειώνοντας πως «έχω αδιάψευστους μάρτυρες τις κάμερες, τις κάμερες του φροντιστηρίου και τη σύζυγό μου».

Όπως υποστήριξε ο ίδιος, το ηχητικό «είναι προϊόν AI» και πρόσθεσε πως είναι διατεθειμένος να δώσει όλο το βίντεο στην αστυνομία για έρευνα.

«Η συνέχεια του βίντεο ξέρεις τι δείχνει; Ότι ανοίγω την κάμερα του κινητού μου και δεν υπάρχει κανένας μέσα στο αυτοκίνητό μου», είπε.

«Δεν κρύφτηκα πουθενά. Δεν οδηγήθηκα από κανέναν, πήγα με το ιδιωτικό μου αυτοκίνητο. Και η ενδοοικογενειακή βία στον Άλιμο, ο κ. προϊστάμενος που έχει μεγάλη εμπειρία είδε ότι είναι μια ψευδής μήνυση από την Κύπρο», είπε σε άλλο σημείο ο Ανδρέας Θεοδωρόπουλος και διερωτήθηκε:

«Έχω αντιδικία και ήταν στημένη η υπόθεση. Όταν έχετε εγκαλέσει έναν άνθρωπο διότι τελεί ποινικά αδικήματα, δεν θα σας στήσει ένα ψεύτικο αυτόφωρο;».

«Ο κύριος αυτός συνεχώς βρίζει τον εντολέα μου από τον Απρίλιο. Έχει συντελέσει μια αξιόποινη πράξη, την ψευδή καταμήνυση, επίτηδες, διότι έχει αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα», συμπλήρωσε ακόμα ο δικηγόρος.

Στην ίδια εκπομπή μίλησε για την υπόθεση και η σύζυγός του Ανδρέα Θεοδωρόπουλου, η οποία επίσης διέψευσε τα όσα καταγγέλθηκαν.

«Στο σπίτι υπάρχουν τέσσερις κάμερες. Υπάρχει κάμερα στην είσοδο, στον εξωτερικό χώρο, στον πίσω χώρο, στις βεράντες, αλλά και μέσα στο σπίτι. Καταγράφουν τα πάντα. Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι τα παιδιά ήταν μαζί μου, ότι ήταν στο φροντιστήριο μέχρι τις 19:00 που επιστρέψαμε στο σπίτι μας, καθώς και ότι συμμετείχαν στις δραστηριότητές τους. Στα φροντιστήρια καταγράφονται παρουσίες, γνωρίζετε όλοι έχετε παιδιά. Τα έχω καταγράψει και στο κινητό μου και είναι στη διάθεσή σας όποτε τα χρειαστείτε», ανέφερε η σύζυγος του γνωστού δικηγόρου.

Σύμφωνα με την ίδια, «στις 16:10 ακριβώς έφυγα από το σπίτι μου με τα τρία παιδιά, προκειμένου να τα πάω στο φροντιστήριο. Το μικρότερο παιδί, το μωρό, παρέμεινε στο σπίτι. Επέστρεψα ξανά πίσω, καθώς η απόσταση είναι πολύ μικρή, 10 λεπτά. Και κατέβηκα πάλι στις 18:00, επειδή τα παιδιά σχολούσαν στις 18:15, ώστε να τα πάω απευθείας στις δραστηριότητές τους. Ολοκλήρωσαν τις δραστηριότητές τους και μέχρι τις 19:00 επιστρέψαμε στο σπίτι. Η κάμερα καταγράφει την επιστροφή μας. Εμένα, το μωρό που είναι 7 μηνών, την κόρη μου που είναι 5,5 ετών, τη δεύτερη κόρη μου που είναι 10 ετών και τον γιο μας που είναι 11 ετών. Αν δεν αγαπούσαμε τα παιδιά μας, δεν θα κάναμε όλα αυτά κάθε μέρα, από τις 16:00 και μετά».

Σε ερώτηση αν ο σύζυγός της έχει επιδείξει ποτέ κακοποιητική συμπεριφορά απέναντι στην ίδια και στα παιδιά, απάντησε: «Ποτέ. Αν ασκούσε βία στα παιδιά θα ήμουν η πρώτη που θα τον κατήγγελλα. Ο Ανδρέας έχει ψυχή μικρού παιδιού, δεν τα έχει πειράξει ποτέ».

Το χρονικό της υπόθεσης – Η καταγγελία και η προσαγωγή

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αλίμου, ύστερα από καταγγελία που υποβλήθηκε το βράδυ της Τρίτης, 29 Σεπτεμβρίου.

Η υπόθεση έγινε γνωστή στις αστυνομικές αρχές, όταν η πενταψήφια γραμμή «10201» για θέματα ανηλίκων δέχθηκε τηλεφωνική καταγγελία από ενήλικο άτομο, το οποίο διατήρησε την ανωνυμία του.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το άτομο είχε στην κατοχή του βιντεοληπτικό υλικό, στο οποίο φέρεται ο δικηγόρος να ασκεί λεκτική και σωματική βία σε βάρος του ανήλικου γιου του.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε χθες το απόγευμα, κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στην πλατφόρμα TikTok.

Μετά την καταγγελία, το Γ.Α.Ε.Β. Αλίμου σχημάτισε αυτεπαγγέλτως δικογραφία σε βάρος του δικηγόρου για παράβαση των διατάξεων περί ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης και ενδοοικογενειακής προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Στο πλαίσιο του αυτοφώρου, αστυνομικοί άρχισαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό του δικηγόρου και διαπιστώθηκε ότι μένει σε οικία στη Βούλα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, αστυνομικές δυνάμεις μετέβησαν στο σημείο, ωστόσο αρχικά ο αναζητούμενος δεν ανταποκρινόταν στις εκκλήσεις των αστυνομικών και δεν άνοιγε την πόρτα.

Λίγη ώρα αργότερα, ωστόσο, ο δικηγόρος βγήκε από την οικία του και παρελήφθη από αστυνομικούς, προκειμένου να οδηγηθεί στο Γ.Α.Ε.Β. Αλίμου, ενώ ακολούθως πραγματοποιήθηκε κατ’ οίκον έρευνα παρουσία εισαγγελέα.

Ο δικηγόρος τελικά αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα, λόγω ιδιότητας.