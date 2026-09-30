«Πάγωσε» η αίθουσα, όπου διεξάγεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, κατά τη διάρκεια της συγκλονιστικής κατάθεσης του Διονύση Γεωργιάδη, πατέρα του πολυτραυματία Γεράσιμου-Ιάσωνα Γεωργιάδη, ο οποίος παραμένει σε κώμα.

«Οι γιατροί μας λένε ότι είναι απο τις πιο δύσκολες εγκεφαλικές βλάβες που είδαμε ποτέ. Ο Γεράσιμος θέλει πάρα πολύ να ζήσει» τόνισε ο πατέρας του μοναδικού επιζώντα από το πρώτο βαγόνι της μοιραίας αμαξοστοιχίας, αναλύοντας τον αγώνα που έκανε η οικογένειά του με τη νοσηλεία σε διάφορα νοσοκομεία και κέντρα υγείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

«Οι γιατροί λένε ότι η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη. Είμαι πεπεισμένος ότι ο Γεράσιμος αντιλαμβάνεται» κατέθεσε ο κ. Γεωργιάδης, όπως μεταδίδει το larissanet.gr, υποστηρίζοντας ότι «σε αυτό το τραγικό δυστύχημα δεν έσπασε κανένας κρίκος, για να σπάσει η αλυσίδα».

Στη συνέχεια της κατάθεσής του στη δίκη των Τεμπών, ανέφερε πως «θα ήθελα να μην ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Ο κάθε κρατικός λειτουργός να φοβάται, αν δεν τηρήσει τους κανόνες. Οι προειδοποιήσεις ήταν πάρα πολλές. Απορώ πώς κυκλοφορούσαν τα τρένα».

Ο κ. Γεωργιάδης δέχτηκε ερωτήσεις από τον συνήγορό του, Λουκά Αποστολίδη, επισημαίνοντας ότι «έχω θυμό, γιατί δεν τηρήθηκε τίποτα. Υπήρχε τρομακτικά ελλιπής επίβλεψη. Ήταν το μεγαλείο της υποβάθμισης».