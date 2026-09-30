Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη αλλοδαπός 24χρονος με κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση και καλλιέργεια φυτείας κάνναβης με 770 δενδρύλλια, που είχε εντοπισθεί στα Χανιά και σε βάρος του σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία.

Πρόκειται για την εξέλιξη των ερευνών από τους αστυνομικούς, μετά τον εντοπισμό φυτείας δενδρυλλίων κάνναβης στα Χανιά και την κατάσχεση συνολικά 770 δενδρυλλίων κάνναβης.

Με την αστυνομική έρευνα και αξιοποίηση στοιχείων που διεξήχθη από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του 24χρονου ατόμου εμπλεκομένου στην υπόθεση, ο οποίος εντοπίστηκε βραδινές ώρες της 26.09.2026 στον Αερολιμένα Ηρακλείου και συνελήφθη.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και περί πλαισίου και διαδικασιών επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών. Η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.