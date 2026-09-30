Τη δική του απάντηση για το live βίντεο στο TikTok, στο οποίο φέρεται να ακούγεται να βρίζει και να χτυπά τον ανήλικο γιο του, έδωσε ο γνωστός δικηγόρος, Ανδρέας Θεοδωρόπουλος.

«Ανέβηκε ένα βίντεο καταλασπολόγησής μου, συκοφάντησής μου, ότι δήθεν εγώ κακοποιούσα το παιδί μου», ανέφερε ο κ. Θεοδωρόπουλος, σε βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok, κάνοντας λόγο για ψεύτικο και στημένο βίντεο.

«Τα παιδιά μου εκείνη την ώρα είναι στο μάθημά τους και τα έχει πάει η μητέρα τους. Οι αποδείξεις είναι δεδομένες, όλα αυτά πέφτουν στο κενό», πρόσθεσε ο δικηγόρος.

Σύμφωνα με τον κ. Θεοδωρόπουλο, «επειδή είναι τεράστιο ψέμα αυτό και στήθηκε αυτή η διαδικτυακή λασπολογία και επιχείρηση εναντίον μου, σίγουρα θα τιμωρηθείτε, να το γνωρίζετε. Γιατί εκτός του ότι είμαι πατέρας, είμαι και δικηγόρος και αυτό δεν θα μείνει αναπάντητο».

Σημειώνεται πως σε άλλο βίντεο, που ανέβασε ο Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, κατονόμασε συγκεκριμένο πρόσωπο ως το άτομο που έστησε «τη λάσπη» εναντίον του.

Η καταγγελία και η προσαγωγή

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αλίμου, ύστερα από καταγγελία που υποβλήθηκε το βράδυ της Τρίτης, 29 Σεπτεμβρίου.

Η υπόθεση έγινε γνωστή στις αστυνομικές αρχές, όταν η πενταψήφια γραμμή «10201» για θέματα ανηλίκων δέχθηκε τηλεφωνική καταγγελία από ενήλικο άτομο, το οποίο διατήρησε την ανωνυμία του.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το άτομο είχε στην κατοχή του βιντεοληπτικό υλικό, στο οποίο φέρεται ο δικηγόρος να ασκεί λεκτική και σωματική βία σε βάρος του ανήλικου γιου του.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε χθες το απόγευμα, κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στην πλατφόρμα TikTok.

Μετά την καταγγελία, το Γ.Α.Ε.Β. Αλίμου σχημάτισε αυτεπαγγέλτως δικογραφία σε βάρος του δικηγόρου για παράβαση των διατάξεων περί ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης και ενδοοικογενειακής προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Στο πλαίσιο του αυτοφώρου, αστυνομικοί άρχισαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό του δικηγόρου και διαπιστώθηκε ότι μένει σε οικία στη Βούλα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, αστυνομικές δυνάμεις μετέβησαν στο σημείο, ωστόσο αρχικά ο αναζητούμενος δεν ανταποκρινόταν στις εκκλήσεις των αστυνομικών και δεν άνοιγε την πόρτα.

Λίγη ώρα αργότερα, ωστόσο, ο δικηγόρος βγήκε από την οικία του και παρελήφθη από αστυνομικούς, προκειμένου να οδηγηθεί στο Γ.Α.Ε.Β. Αλίμου, ενώ ακολούθως πραγματοποιήθηκε κατ’ οίκον έρευνα παρουσία εισαγγελέα.

Ο δικηγόρος τελικά αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα, λόγω ιδιότητας.