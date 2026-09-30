Όλο και περισσότερα είναι τα στοιχεία που «βλέπουν» το «φως» και αφορούν την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου φέρεται να λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και υπάρχουν καταγγελίες πως πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

Η απόφαση της Περιφέρειας για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας αφορά τόσο την κλινική στη Θεσσαλονίκη όσο και δεύτερη κλινική του ίδιου ιδιοκτήτη στη Θέρμη. Η διαδικασία προβλέπει ότι μέσα σε 15 ημέρες θα πρέπει να ολοκληρωθεί η εκκένωση των κτηρίων και στη συνέχεια να σφραγιστούν, ώστε να σταματήσει η λειτουργία τους.

Παρά τη σχετική απόφαση, όπως μεταδίδει το ERTnews η κλινική εξακολουθεί να λειτουργεί, καθώς εργαζόμενοι προσήλθαν κανονικά στην εργασία τους, ενώ αρκετοί ασθενείς παραμένουν μέσα στη δομή. Ο ακριβής αριθμός τους δεν έχει γίνει γνωστός, ωστόσο η κλινική διαθέτει τουλάχιστον 50 έως 60 κλίνες.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι αποκαλύψεις συγγενών ασθενών για όσα, όπως καταγγέλλουν, συνέβαιναν τα προηγούμενα χρόνια μέσα στην κλινική.

Μία από τις μαρτυρίες αφορά ασθενή που, σύμφωνα με συγγενή της, κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού έφυγε από τη συγκεκριμένη δομή αφυδατωμένη. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο 424 και, σύμφωνα με τη μαρτυρία, πέθανε λίγο αργότερα.

Μία ακόμη γυναίκα, από την πλευρά της επεσήμανε πως είχε μεταφέρει τη μητέρα της στην κλινική τον Ιούνιο. Όπως υποστήριξε, την παρέλαβε τρεις ημέρες αργότερα, σε πολύ κακή κατάσταση και αφυδατωμένη.

Οι καταγγελίες προστίθενται στην υπόθεση του ογκολογικού τμήματος, το οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, λειτουργούσε χωρίς άδεια για τη διενέργεια χημειοθεραπειών.

Η εισαγγελική έρευνα

Ο εισαγγελέας έχει ήδη διατάξει έρευνα με στόχο να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες σχετικά με τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στην κλινική, αλλά και τα παραστατικά βάσει των οποίων ο ΕΟΠΥΥ κατέβαλλε αποζημιώσεις.

Στο επίκεντρο βρίσκεται, μεταξύ άλλων, το ερώτημα για ποιον λόγο οι ελεγκτικές αρχές, ενώ είχαν προχωρήσει σε ανάκληση άδειας για τη λειτουργία της κλινικής, δεν είχαν εντοπίσει το ογκολογικό τμήμα και τη διενέργεια χημειοθεραπειών. Παράλληλα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο να υπάρχει κύκλωμα παράνομων συνταγογραφήσεων.

Στις καταγγελίες συγγενών περιλαμβάνεται και η περίπτωση ενός 93χρονου άνδρα, του οποίου, σύμφωνα με συγγενή, δεσμεύτηκε το ΑΜΚΑ, ενώ ο ίδιος βρισκόταν στην κλινική για τις τελευταίες ημέρες της ζωής του. Ο συγγενής διερωτήθηκε για την αναγκαιότητα διενέργειας εξετάσεων στον ηλικιωμένο ασθενή.