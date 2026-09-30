Επεισοδιακά εξελίχθηκε η σύλληψη 37χρονου διακινητή στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μετέφερε παράνομα οκτώ αλλοδαπούς, μεταξύ των οποίων κι έναν ανήλικο.

Ο 37χρονος, υπήκοος Αζερμπαϊτζάν, εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι να κινείται με Ι.Χ. αυτοκίνητο στην Εγνατία Οδό, στα διόδια Ανάληψης, με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την Αστυνομία, μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών επιχείρησε να αποφύγει τον έλεγχο, αναπτύσσοντας ταχύτητα.

Ακολούθησε καταδίωξη μέχρι τη δυτική Θεσσαλονίκη, όπου το όχημα ακινητοποιήθηκε έπειτα από σύγκρουση με προπορευόμενο αυτοκίνητο κι ο οδηγός συνελήφθη, παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε.

Κατά την έρευνα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, οι αστυνομικοί εντόπισαν οκτώ υπηκόους Ιράκ, μεταξύ των οποίων κι ένα ανήλικο άτομο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., δύο από τους διακινούμενους βρίσκονταν στον χώρο των αποσκευών, ενώ κανένας δεν διέθετε τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή του στην Ελλάδα.

Ο 37χρονος οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.