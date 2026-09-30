Έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις έχει φέρει το περιστατικό το οποίο εκτυλίχθηκε σε νηπιαγωγείο στα Άνω Λιόσια, όταν η διευθύντρια καταγράφηκε σε βίντεο να απευθύνεται με εκνευρισμό και έντονο ύφος στους μικρούς μαθητές του σχολείου, απειλώντας τους επειδή -σύμφωνα με εκείνη- έκαναν ζημιές και κατόπιν να πέφτει θύμα ξυλοδαρμού από γονείς ενός εξ αυτών.

Η εκπαιδευτικός, η οποία είναι και μητέρα ενός ανήλικου που ήταν παρών στον τραυματισμό της, δίνει τη δική της μάχη και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τον αναπληρωτή διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Διονύση Αναστασόπουλο, ο οποίος μίλησε στο ΕΡΤnews ενώ σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (28/09) όταν κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος εμφανίστηκε η νηπιαγωγός σε βίντεο που έχουν καταγράψει περαστικοί να φωνάζει έντονα στα παιδιά και να τα απειλεί, καθώς όπως τους λέει κάνουν κάποιες ζημιές στο κτήριο.

Απαντώντας σε περαστικούς, οι οποίοι της έκαναν παρατήρηση για τον τρόπο με τον οποίο μιλούσε στα παιδιά, έλεγε ότι θα κάνει ό,τι θέλει και πως οι ζημιές φτάνουν τα 5.000 ευρώ.

Στη συνέχεια η νηπιαγωγός κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από τους γονείς ενός τετράχρονου κοριτσιού, μαθήτριας του νηπιαγωγείου. Σύμφωνα με την καταγγελία της, ο πατέρας της επιτέθηκε και τη χτύπησε στο κεφάλι με μπουνιά, ενώ η μητέρα τη χαστούκισε, με αποτέλεσμα η γυναίκα να χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Οι αστυνομικοί κλήθηκαν στο σημείο, πέρασαν χειροπέδες στη μητέρα του κοριτσιού, ενώ αναζητείται με τη διαδικασία του αυτοφώρου και ο πατέρας προκειμένου να συλληφθεί και αυτός.