Γνωστός δικηγόρος προσήχθη από αστυνομικούς στο γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας στο ΑΤ Αλίμου. Αυτό καθώς ενημερώθηκε η ΕΛ.ΑΣ. ότι το απόγευμα της Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια LIVE μετάδοσης στο TikTok φέρεται να ασκούσε λεκτική και σωματική βία σε βάρος του ανήλικου γιου του.

Επίσης για το ίδιο περιστατικό ενημερώθηκε τηλεφωνικά από πολίτες και το κέντρο της Άμεσης Δράσης και σχηματίστηκε αυτεπάγγελτη δικογραφία σε βάρος του για τον νόμο περί ενδοοικογενειακής βίας με αποτέλεσμα να αναζητηθεί στα όρια του αυτοφώρου.

Ο εν λόγω δικηγόρος διαμένει στην περιοχή της Βούλας. Στο σπίτι του μετέβησαν σήμερα τα ξημερώματα αστυνομικές δυνάμεις και του ζητούσαν να ανοίξει την πόρτα, κάτι που ο ίδιος δεν έκανε, σύμφωνα με πληροφορίες.

Ενημερώθηκε αρμόδιος εισαγγελέας, ο οποίος μετέβη επίσης στο σπίτι και περίπου στις 06:30 τα ξημερώματα ο δικηγόρος προσήχθη στο ΑΤ Αλίμου. Ακολούθησε κατ’ οίκον έρευνα.

Με προφορική εντολή του εισαγγελέα, ο δικηγόρος αφέθηκε τελικά ελεύθερος λόγω της ιδιότητάς του ως δικηγόρος, με τη δικογραφία να παραμένει σε ισχύ.