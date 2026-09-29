Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 31χρονος Ρομά που έσπασε το χέρι οδηγού ταξί με σκουπόξυλο, επειδή ο δεύτερος αρνήθηκε την κούρσα, γιατί ο δράστης φημολογείται ότι δεν πληρώνει ποτέ για τις υπηρεσίες που ζητά.

Η υπόθεση εκδικάστηκε σήμερα, έπειτα από δύο αναβολές, με τον συνήγορο υπεράσπισης του 31χρονου να μην μπορεί να παραστεί στη διαδικασία. Ωστόσο, τα σχετικά έγγραφα που θα δικαιολογούσαν την απουσία του δεν κατατέθηκαν εγκαίρως, με αποτέλεσμα το Δικαστήριο να προχωρήσει στην εκδίκαση της υπόθεσης και ο κατηγορούμενος να υπερασπιστεί ουσιαστικά μόνος του τον εαυτό του.

Το ιστορικό

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου, στην πιάτσα των ταξί στο κοιμητήριο Ταξιαρχών. Ο 31χρονος είχε μεταβεί στο σημείο μαζί με τον 48χρονο πατέρα του και ζήτησαν από τον 52χρονο οδηγό να τους μεταφέρει στη Νεάπολη. Ο οδηγός αρνήθηκε να πραγματοποιήσει τη διαδρομή, καθώς, όπως ανέφερε, είχε προηγηθεί οδηγία από τη διοίκηση του Σωματείου Ταξί προς τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τους δύο άνδρες, έγραψε το thenewspaper.gr.

Σύμφωνα με όσα κατατέθηκαν στο Δικαστήριο, το προηγούμενο διάστημα είχαν καταγραφεί περιστατικά κατά τα οποία οι δύο άνδρες φέρονταν να μην καταβάλλουν το αντίτιμο των διαδρομών, να προκαλούν φθορές στο εσωτερικό των οχημάτων και να δημιουργούν γενικότερα προβλήματα στους οδηγούς.

Η άρνηση του οδηγού φέρεται να προκάλεσε την αντίδραση του 31χρονου, ο οποίος, σύμφωνα με την καταγγελία, άρχισε να τον απειλεί. «Θα σου σπάσω το κεφάλι» και «θα σε σκοτώσω» φέρεται να του είπε, πριν αρπάξει ένα σκουπόξυλο, να το σπάσει και να κινηθεί εναντίον του.

Ο πατέρας του κατηγορούμενου και ένας φίλος του οδηγού προσπάθησαν να τον συγκρατήσουν, ωστόσο, σύμφωνα με την κατάθεση του παθόντα, ο 31χρονος συνέχισε να κινείται προς το μέρος του κρατώντας το ξύλο και χρησιμοποιώντας το σαν ρόπαλο. Ο 52χρονος έβαλε το αριστερό του χέρι μπροστά για να προστατευθεί, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να υποστεί κάταγμα ωλένης. Έκτοτε, όπως ανέφερε, βρίσκεται εκτός εργασίας.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, σύμφωνα με τον ίδιο, δέχθηκε και απειλές ότι θα του κάψουν το αυτοκίνητο εάν επιχειρούσε να αντιδράσει. Το επεισόδιο έληξε όταν έφτασαν στην πιάτσα δύο ακόμη ταξί, με τους δύο άνδρες να απομακρύνονται από το σημείο.

Οι καταθέσεις στο Δικαστήριο

Σημαντική ήταν η κατάθεση του προέδρου του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ταξί, Ευδόκιμου Πασχαλίδη, ο οποίος έκανε λόγο για ένα πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί το τελευταίο δίμηνο με τους δύο άνδρες.

Όπως ανέφερε, υπήρχαν περιστατικά κατά τα οποία οι οδηγοί δεν λάμβαναν το αντίτιμο της διαδρομής, ενώ περιέγραψε και ένα ακόμη περιστατικό, κατά το οποίο, ενώ ο γιος είχε προκαταβάλει τα χρήματα για τη διαδρομή, στον προορισμό εμφανίστηκαν άλλα άτομα, τα οποία κινήθηκαν απειλητικά προς τον οδηγό. Σύμφωνα με τον μάρτυρα, ο οδηγός αναγκάστηκε τότε να δώσει 20 ευρώ προκειμένου να μπορέσει να αποχωρήσει. «Προσπαθούμε να διαχειριστούμε το θέμα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πασχαλίδης, περιγράφοντας το κλίμα φόβου που, όπως είπε, έχει δημιουργηθεί μεταξύ των οδηγών. Για τον λόγο αυτό, όπως εξήγησε, είχε δοθεί οδηγία στους οδηγούς να μην παραλαμβάνουν τους δύο άνδρες και να αποχωρούν από την πιάτσα.

«Με έβρισε και με προκάλεσε»

Διαφορετική εκδοχή για όσα συνέβησαν έδωσε ενώπιον του Δικαστηρίου ο 31χρονος. Υποστήριξε ότι ο οδηγός δεν περιορίστηκε στην άρνησή του να τους μεταφέρει, αλλά τον έβρισε, τον προκάλεσε και τον έσπρωξε. Όπως είπε, πήρε το κοντάρι της σκούπας, όμως υποστήριξε ότι απλώς τον ακούμπησε και δεν τον χτύπησε. Απέδωσε τη συμπεριφορά του στην «κακιά στιγμή» και υποστήριξε ότι προσπάθησε να αμυνθεί. Παράλληλα, αρνήθηκε ότι αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του, καταγγέλλοντας ότι αστυνομικός χειροδίκησε σε βάρος του και τον έβρισε. Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι επιχείρησε να επικοινωνήσει με τον οδηγό προκειμένου να τον αποζημιώσει για τον τραυματισμό του, χωρίς όμως, όπως υποστήριξε, να του δίνονται τα στοιχεία του.

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και η κατάθεση του 48χρονου πατέρα του, ο οποίος παρουσίασε μια διαφορετική εικόνα για το επεισόδιο. Υποστήριξε ότι ο ίδιος και ο γιος του δέχθηκαν την επιθετική συμπεριφορά του οδηγού, τον οποίο χαρακτήρισε «ανήμερο θηρίο», υποστηρίζοντας ότι τους έβρισε και τους προκάλεσε.

Οι ισχυρισμοί του 31χρονου περί άμυνας δεν έγιναν δεκτοί από το Δικαστήριο, ενώ απορρίφθηκε και το αίτημά του για αναγνώριση του ελαφρυντικού της ειλικρινούς μεταμέλειας.

Η απόφαση

Ο 31χρονος κρίθηκε ένοχος για οπλοφορία, οπλοχρησία, επικίνδυνη σωματική βλάβη, απειλή και απείθεια, ενώ απαλλάχθηκε από την κατηγορία της εξύβρισης. Το Δικαστήριο του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 24 μηνών, με ολική έκτιση, χωρίς αναστολή και η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη. Παράλληλα, του επιβλήθηκε και χρηματική ποινή ύψους 1.000 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εις βάρος του 31χρονου, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, εκκρεμούν ακόμη δικογραφίες για εκβίαση και ναρκωτικά, για όπλα, για κλοπή και απάτη με υπολογιστή κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για ληστεία κατ’ εξακολούθηση.

Μετά το τέλος της εκδίκασης ο 48χρονος πατέρας του κατηγορουμένου ξέσπασε σε κλάμματα. Ο 48χρονος ήταν και ο ίδιος κατηγορούμενος με την υπόθεση του να εκδικαστεί στην συνέχεια καθώς και ο ίδιος αντιμετωπίζει την κατηγορία της απείθειας. Ο 48χρονος πατέρας ζήτησε την αναβολή της υπόθεσης, αίτημα που έγινε δεκτό καθώς ο συνήγορος του απουσίαζε εκτός πόλης για έτερη υπόθεση. Η έδρα αποφάσισε η υπόθεση να κριθεί από το τακτικό δικαστήριο και όρισε δικάσιμο στις 16 Νοεμβρίου 26.