Σε δικαστική διαμάχη που κράτησε αρκετά χρόνια εξελίχθηκε η γνωριμία ενός πιλότου της Πολεμικής Αεροπορίας στον Βόλο με μία 38χρονη γυναίκα από την Πάτρα, την οποία γνώρισε μέσω social media.

Η γνωριμία τους έγινε τον Σεπτέμβριο του 2018, όταν η γυναίκα ταξίδεψε από την Πάτρα στον Βόλο προκειμένου να συναντηθούν από κοντά. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την υπόθεση, παρέμεινε στην πόλη για περίπου δύο εβδομάδες.

Στη συνέχεια, ο τότε 37χρονος πιλότος έφυγε για επαγγελματικό ταξίδι και για λίγες ώρες είχε απενεργοποιημένο το κινητό του.

Όταν επέστρεψε και ενεργοποίησε ξανά τη συσκευή του, βρήκε, σύμφωνα με την καταγγελία του, 180 αναπάντητες κλήσεις και περίπου 50 μηνύματα από την 38χρονη, αρκετά από τα οποία, όπως υποστήριξε, είχαν εκβιαστικό περιεχόμενο.

Ο ίδιος αποφάσισε τότε να τερματίσει τη σχέση και διέκοψε κάθε επικοινωνία μαζί της.

Τα 203 ψεύτικα προφίλ στα social media

Σύμφωνα με την υπόθεση που εξετάστηκε από τα δικαστήρια, μετά τη διακοπή της σχέσης άρχισε μια σειρά ενεργειών μέσω των social media.

Φίλοι και γνωστοί του πιλότου φέρεται να τον ενημέρωσαν ότι είχαν δημιουργηθεί 203 ψεύτικα προφίλ, τα οποία εμφανίζονταν ως λογαριασμοί του ίδιου.

Μέσω αυτών των λογαριασμών, σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν, αναρτώνταν περιεχόμενα που τον δυσφημούσαν και τον συκοφαντούσαν, ενώ αναφορές υπήρχαν και για μέλη της οικογένειάς του.

Ο πιλότος προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, με την υπόθεση να ακολουθεί πολυετή δικαστική διαδρομή.

Η καταδίκη για συκοφαντική δυσφήμιση μέσω διαδικτύου

Το 2024, δικαστήριο του Βόλου έκρινε ένοχη την 38χρονη για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και συκοφαντική δυσφήμιση μέσω διαδικτύου, επιβάλλοντας ποινή φυλάκισης 48 μηνών.

Η υπόθεση δεν σταμάτησε εκεί, καθώς ακολούθησε νέα δικαστική διαδικασία. Πριν από λίγες ημέρες, το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας εξέτασε εκ νέου την υπόθεση και καταδίκασε την 38χρονη, μετατρέποντας την ποινή σε 12 μήνες φυλάκισης.

Η υπόθεση αφορά μια πολυετή δικαστική διαμάχη που ξεκίνησε μετά τη γνωριμία μέσω social media και κατέληξε στα δικαστήρια με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία ψεύτικων διαδικτυακών προφίλ και τη δυσφήμιση του πιλότου και μελών της οικογένειάς του.