Ένα ακόμη περιστατικό παράνομης απόρριψης αποβλήτων καταγράφηκε στον Ασπρόπυργο, όταν αστυνομικοί εντόπισαν έναν 23χρονο την ώρα που φέρεται να άφηνε στερεά απόβλητα σε οικόπεδο της περιοχής.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια ελέγχων της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, που πραγματοποιεί επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της παράνομης διαχείρισης και ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί, με τη συνδρομή δυνάμεων της Ο.Π.Κ.Ε., εντόπισαν τον 23χρονο να κινείται με αγροτικό όχημα σε οικόπεδο στον Ασπρόπυργο και να απορρίπτει στερεά απόβλητα.

Μεταξύ των υλικών που εντοπίστηκαν ήταν μπάζα, αλλά και παλιοί ηλιακοί θερμοσίφωνες, αντικείμενα που είχαν αφεθεί στον χώρο χωρίς την προβλεπόμενη διαδικασία διαχείρισης.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ το αγροτικό όχημα που χρησιμοποιούσε κατασχέθηκε. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Η ΕΛ.ΑΣ. σημειώνει ότι οι έλεγχοι της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων θα συνεχιστούν, με στόχο τον εντοπισμό περιπτώσεων παράνομης απόρριψης που προκαλούν ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος.