Νέες διαστάσεις παίρνει η υπόθεση στο 1ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων, καθώς ένα νέο βίντεο καταγράφει τη στιγμή της επίθεσης γονέα σε βάρος της διευθύντριας του σχολείου, μετά την ένταση που είχε προηγηθεί για τον τρόπο με τον οποίο η εκπαιδευτικός απευθυνόταν στα παιδιά.

Το βίντεο, το οποίο φέρεται να έχει καταγραφεί από το κινητό τηλέφωνο της ίδιας της διευθύντριας, αποτυπώνει τις στιγμές μετά την έναρξη της συμπλοκής. Στο οπτικό υλικό η διευθύντρια εμφανίζεται πεσμένη στο έδαφος και προσπαθεί να προστατευτεί, ενώ ένας άνδρας με λευκή μπλούζα την χτυπά στο κεφάλι.

Η εκπαιδευτικός ακούγεται να φωνάζει «βοήθεια», ενώ σε άλλο σημείο απαντά στον άνδρα: «Ναι, εσείς χτυπάτε».

Ο άνδρας ακούγεται να ζητά εξηγήσεις από τη διευθύντρια για τον τρόπο με τον οποίο είχε απευθυνθεί στο παιδί του, με την ένταση να συνεχίζεται για μερικά ακόμη δευτερόλεπτα.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο από το περιστατικό:

Η ένταση που είχε προηγηθεί στο νηπιαγωγείο

Το νέο βίντεο έρχεται μετά τη δημοσιοποίηση άλλου οπτικού υλικού από το 1ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων, στο οποίο η διευθύντρια εμφανίζεται να μιλά με ιδιαίτερα έντονο τρόπο σε μικρά παιδιά.

Στο συγκεκριμένο βίντεο η εκπαιδευτικός φέρεται να επιπλήττει τα παιδιά για ζημιά που είχε σημειωθεί στον χώρο του σχολείου και ακούγεται να λέει, μεταξύ άλλων, τη φράση «θα σας κόψω τα χέρια».

Στο σημείο είχαν αντιδράσει και περαστικοί, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για τον τρόπο με τον οποίο η διευθύντρια απευθυνόταν στα παιδιά.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η ένταση φέρεται να ξεκίνησε με αφορμή ζημιά σε αντικείμενο του νηπιαγωγείου, το οποίο είχε ανακαινιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

Μήνυση από τη διευθύντρια και συλλήψεις

Η υπόθεση έχει πάρει πλέον και δικαστική διάσταση. Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη μητέρας, έπειτα από μήνυση που υπέβαλε η διευθύντρια του νηπιαγωγείου. Παράλληλα, έχει υποβληθεί μήνυση και σε βάρος του πατέρα του παιδιού, συζύγου της συλληφθείσας, για σωματική βλάβη, με αφορμή την επίθεση στη διευθύντρια.

Το νέο βίντεο αναμένεται να εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας για το περιστατικό στο νηπιαγωγείο των Άνω Λιοσίων, ενώ οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η συμπλοκή.

Θείος μαθήτριας από το νηπιαγωγείο των Άνω Λιοσίων αποκλειστικά στο Newsbeast: «Λέρωσαν μία καρέκλα τα παιδιά με κηρομπογιές και άρχισε να ωρύεται»

Νέα διάσταση στην υπόθεση του 1ου Νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων δίνει η μαρτυρία ενός συγγενή μιας μαθήτριας, ο οποίος καταγγέλλει στο Newsbeast ότι, πριν από την ένταση με τους γονείς, είχε προηγηθεί περιστατικό κατά το οποίο η διευθύντρια φέρεται να χτύπησε την ανιψιά του.

Ο άνδρας, ο οποίος συστήνεται ως θείος του μικρού κοριτσιού, διευκρινίζει εξαρχής ότι ο ίδιος δεν ήταν παρών και περιγράφει όσα, όπως λέει, πληροφορήθηκε από ανθρώπους που βρίσκονταν στο σημείο.