Έναν 48χρονο, ο οποίος είχε καταδικαστεί συνολικά σε ποινή φυλάκισης 35 ετών και 6 μηνών για απάτες και πλαστογραφίες κατά συρροή, συνέλαβε ειδική επιχειρησιακή ομάδα του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων και Ερευνών της ΓΑΔΑ, έπειτα από πολυήμερη έρευνα.

Ο άνδρας εντοπίστηκε και συνελήφθη το πρωί της 26ης Σεπτεμβρίου στη Νέα Μάκρη, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσαν πέντε καταδικαστικές αποφάσεις για σωρεία αδικημάτων, μεταξύ άλλων απάτη, πλαστογραφία, χρήση πλαστού εγγράφου, ηθική αυτουργία στις παραπάνω πράξεις και ανυποταξία.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 48χρονος είχε αναπτύξει ένα πολυεπίπεδο σχέδιο εξαπάτησης, με βασικό «πεδίο δράσης» τα αυτοκίνητα, τα ακίνητα αλλά και άτομα που αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα.

Το κόλπο με τα αυτοκίνητα

Ο τρόπος δράσης του, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ξεκινούσε από εταιρείες ενοικίασης οχημάτων.

Ο 48χρονος φέρεται αρχικά να παραλάμβανε αυτοκίνητα από εταιρείες rent a car, καταβάλλοντας συνήθως την απαιτούμενη προκαταβολή και παραλαμβάνοντας κανονικά το όχημα.

Ωστόσο, όταν έφτανε η ημερομηνία επιστροφής, δεν παρέδιδε τα αυτοκίνητα πίσω στις εταιρείες.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ανέβαζε αγγελίες πώλησης των συγκεκριμένων οχημάτων σε ιστοσελίδες αγγελιών αυτοκινήτων και προσπαθούσε να προσελκύσει υποψήφιους αγοραστές.

Αφού τους έπειθε να καταβάλουν προκαταβολές για την αγορά των οχημάτων, διέκοπτε την επικοινωνία μαζί τους, χωρίς ποτέ να ολοκληρώνεται η μεταβίβαση.

Οι απάτες με τα ακίνητα

Η δράση του, σύμφωνα με την αστυνομία, δεν περιοριζόταν στα οχήματα.

Ο 48χρονος φέρεται να εντόπιζε αγγελίες ενοικίασης ακινήτων και να παρουσιαζόταν ως ενδιαφερόμενος μισθωτής.

Με τη χρήση πλαστών αποδεικτικών τραπεζικών καταθέσεων προσπαθούσε να πείσει τους ιδιοκτήτες ότι είχε καταβάλει την απαιτούμενη προκαταβολή, με αποτέλεσμα να εξασφαλίζει την παράδοση των κλειδιών.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., εμφανιζόταν σε άλλους ενδιαφερόμενους ως δήθεν ιδιοκτήτης του ακινήτου και τους ζητούσε προκαταβολές για τη μίσθωση, χωρίς όμως η συμφωνία να ολοκληρώνεται.

Παρουσιαζόταν και ως δικηγόρος

Οι αστυνομικοί αναφέρουν ακόμη ότι ο 48χρονος προσέγγιζε άτομα με οικονομικές οφειλές προς τράπεζες.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, φέρεται να παρουσιαζόταν ψευδώς ως δικηγόρος εταιρείας διαχείρισης χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και υποσχόταν ρυθμίσεις και μειώσεις χρεών.

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την αστυνομική ανακοίνωση, κατάφερνε να αποσπά χρηματικά ποσά από τα θύματά του για υπηρεσίες που δεν παρείχε.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.