Μια εικόνα που προκαλεί έντονο προβληματισμό για την κατάσταση του Κηφισού εντόπισαν οι αρμόδιες αρχές στη Μεταμόρφωση, όπου διαπιστώθηκε διαρροή υγρών αποβλήτων από εγκαταστάσεις εταιρείας, με τα υγρά να καταλήγουν στον ποταμό.



Για την υπόθεση συνελήφθη στις 28 Σεπτεμβρίου ένας 55χρονος, ο οποίος είχε την ευθύνη για την τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων των εγκαταστάσεων. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί περιβαλλοντικής προστασίας.

Από τη δεξαμενή καθίζησης στον Κηφισό

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από έλεγχο αστυνομικών του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της ΓΑΔΑ, σε συνεργασία με υπαλλήλους της Περιφέρειας Αττικής.



Στις εγκαταστάσεις, όπου λειτουργεί μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, οι ελεγκτές εντόπισαν διαρροή υγρών αποβλήτων από τη μονάδα επεξεργασίας τους και συγκεκριμένα από δεξαμενή καθίζησης που βρισκόταν κοντά στην όχθη του Κηφισού.



Η εικόνα που αντίκρισαν οι αρχές ήταν χαρακτηριστική: Στο σημείο εξόδου των αποβλήτων, έξω από την περίφραξη της εγκατάστασης, υπήρχε συνεχής ροή υγρών, τα οποία είχαν σχηματίσει ένα μικρό «ρυάκι» στην επιφάνεια του εδάφους πριν καταλήξουν στον ποταμό.

Αλκαλικά υγρά και έρευνα για τη ρύπανση

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, η διαρροή είχε ως αποτέλεσμα τη ρύπανση των υδάτων του Κηφισού, ενώ δημιουργήθηκε κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.



Κατά τη μακροσκοπική εξέταση των υγρών αποβλήτων, αλλά και με τη χρήση πεχαμετρικού χαρτιού, διαπιστώθηκε ότι παρουσίαζαν αλκαλική αντίδραση.



Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν στη λήψη δειγμάτων, τα οποία έχουν σταλεί για εργαστηριακή ανάλυση, προκειμένου να προσδιοριστεί η ακριβής σύσταση των αποβλήτων και η έκταση της επιβάρυνσης.

Συνεχίζονται οι έλεγχοι για περιβαλλοντικές παραβάσεις

Οι αρχές επισημαίνουν ότι οι έλεγχοι για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας συνεχίζονται καθημερινά, με στόχο τον εντοπισμό περιστατικών που μπορούν να προκαλέσουν ρύπανση και να θέσουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.



Ο Κηφισός, ένας από τους σημαντικότερους ποταμούς του λεκανοπεδίου, αποτελεί διαχρονικά σημείο περιβαλλοντικής πίεσης, καθώς διασχίζει πυκνοκατοικημένες και βιομηχανικές περιοχές της Αττικής. Κάθε περιστατικό ρύπανσης επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της προστασίας του και της ανάγκης για αυστηρούς ελέγχους στις εγκαταστάσεις που βρίσκονται κοντά στην κοίτη του.