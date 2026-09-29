Συγκλονιστικά είναι όσα υποστήριξε ότι γίνονταν στο ιατρείο του Κολωνακίου πρώην εργαζόμενη των δύο γιατρών που προφυλακίστηκαν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η γυναίκα, μιλώντας για τον τραγουδιστή, είπε πως ήθελε να θεραπευτεί, ακόμη και να κόψει το κάπνισμα, με την προφυλακισμένη γιατρό να τον πιέζει να υποβληθεί σε πολλές θεραπείες.

«Αυτό που ξέρω είναι ότι ο άνθρωπος ήθελε βοήθεια, πήγε για να βοηθηθεί. Ξέρω και από φίλη μου που τον είχε δει το ίδιο πρωί, γιατί μένουν κοντά στη Βούλα, ότι τους είχε μιλήσει κανονικότατα. Μάλιστα, τραγουδούσε κιόλας από το μπαλκόνι που ήταν, γιατί έχει ζωάκια. Ήταν πολύ ευδιάθετος. Και της είπε ότι θα πήγαινε για δουλειά στο κέντρο. Η φίλη μου αυτή μού λέει ότι το τελευταίο δίμηνο προσπαθούσε να κόψει πάρα πολλές κακές συνήθειες, καταχρήσεις, ακόμη και το κάπνισμα. Λοιπόν, πήγε ο άνθρωπος στη Γ… να θεραπευτεί, όπως τόσοι και τόσοι, και δεν έχει σημασία το ποιος πρότεινε ποιον, γιατί το πελατολόγιο ήταν τεράστιο. Και μονίμως κάποιος πρότεινε τον άλλον για καλό. Και πέφτει θύμα αυτής της γιατρού, που το ξέρουμε όλοι. Σχεδόν δεν το κρύβει ότι την ενδιαφέρει το χρήμα, το κέρδος. Πέφτει θύμα της και αρχίζει αυτή να τον ψήνει για του κόσμου τις θεραπείες. Χωρίς καν να την ενδιαφέρει όχι μόνο η ασφάλειά του, αλλά και η δική της», είπε στις «Αποκαλύψεις».

«Ξεκινάμε με την υδροθεραπεία, έτσι; Πάμε πλασμαφαίρεση. Μετά είχε άπειρες ακόμα να τον βάλει να κάνει. Είχαμε ασθενείς που έρχονταν κάθε εβδομάδα για ενέσιμα», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Έπειτα, στην ερώτηση αν οι γιατροί τρομοκρατούσαν τους ασθενείς, η πρώην εργαζόμενη απάντησε: «Μάθαμε πως ναι. Και ειδικά αυτό για τα μαμούνια στο αίμα. Το έμαθα από πολλές φίλες που δουλεύαμε εκεί. Συγκεκριμένα αυτοάνοσα, όπως ας πούμε το Lyme. Οπωσδήποτε τους έπειθε ότι δεν έχουν καμία ελπίδα διαφορετικά».

Όσον αφορά τους ασθενείς που δέχονταν στο ιατρείο, η πρώην εργαζόμενη υποστήριξε ότι υπήρχαν αρκετά αναγνωρίσιμα πρόσωπα: «Ήταν πάρα πολλοί, ήταν αρκετοί. Από τον καλλιτεχνικό χώρο, πολιτικούς».

Τέλος, η πρώην εργαζόμενη είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 ότι η γιατρός κρεμούσε στο μπαλκόνι τα δείγματα με το πλάσμα των ασθενών, τα οποία θα έπρεπε να αποσταλούν σε ειδικά εργαστήρια, και δη της Ελβετίας.

«Εκεί κάναμε το διάλειμμά μας, με αυτά δίπλα μας κρεμασμένα σαν μπουγάδα. Δεν ξέρω για ποιον λόγο. Μαθαίνω τελικά, αφού αρχίζω να ρωτώ, ότι θα πήγαιναν στο εξωτερικό για αναλύσεις. Αλλά γιατί στο μπαλκόνι, μόνο αυτοί ξέρουν», είπε στις «Αποκαλύψεις».