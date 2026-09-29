Μεγάλη αναστάτωση και έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία των Άνω Λιοσίων το περιστατικό που σημειώθηκε στο 1ο Νηπιαγωγείο της περιοχής.

Η δημοσιοποίηση βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο καταγράφεται η διευθύντρια της σχολικής μονάδας να απευθύνεται με πρωτοφανή ένταση σε νήπια, οδήγησε στην άμεση παρέμβαση των Αρχών, στη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) και στη μετακίνηση της εκπαιδευτικού από το σχολείο.

Ταυτόχρονα, η ίδια κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση από γονείς και υπέβαλε μήνυση με αποτέλεσμα να συλληφθεί η μητέρα του κοριτσιού και να αναζητείται ο σύζυγός της.

Το βίντεο με τις φωνές στα νήπια

Όλα ξεκίνησαν όταν η διευθύντρια αντέδρασε έντονα για ζημιές που υποστήριξε ότι προκλήθηκαν στον χώρο του νηπιαγωγείου. Στο βίντεο ακούγεται να φωνάζει προς τα παιδιά: «Έτσι και χαλάσετε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα, τα χέρια!» «Τα κάνατε σκ***, ντροπή!».

Όταν περαστικοί που αντιλήφθηκαν την κατάσταση παρενέβησαν για να προστατεύσουν τα παιδιά, η εκπαιδευτικός αντέδρασε με τον ίδιο οργισμένο τρόπο, λέγοντας σε έναν εξ αυτών: «Ό,τι θέλω θα κάνω, εσύ τι είσαι εδώ πέρα;».

«Για μια καρέκλα με κηρομπογιές» – Τι υποστηρίζει η οικογένεια

Σύμφωνα με την οικογένεια του 4χρονου κοριτσιού, η αφορμή για το επεισόδιο ήταν ασήμαντη. Ο θείος της μικρής, Νίκος Καραγιαννόπουλος, περιγράφει όσα συνέβησαν:

«Επειδή τα πιτσιρίκια έβγαλαν έξω μια καρέκλα σχολείου για να κάτσουν να παίξουν και ένα από αυτά τη λέρωσε με κηρομπογιές, ξεκίνησε η διευθύντρια να ωρύεται και να βρίζει. Συγγνώμη κιόλας, να λέει τα παιδιά “σκατόπαιδα”».

Όπως αναφέρει, «πέρναγαν οι περαστικοί και της έλεγαν “γιατί φωνάζεις στα παιδιά;”. Έλεγε ότι της κάνανε πέντε χιλιάδες ευρώ ζημιά! Πού της κάνανε πέντε χιλιάδες ευρώ ζημιά; Στο σχολείο που είναι δημόσιο; Αυτή θα τα πληρώσει από την τσέπη της; Εγώ, εσύ και ο ένας και ο άλλος θα τα πληρώσουμε».

Ο κ. Καραγιαννόπουλος μεταφέρει επίσης μαρτυρίες για άσκηση σωματικής βίας σε βάρος της ανιψιάς του:

«Πετάχτηκε ένα πιτσιρίκι από το διπλανό σχολείο και είδε τη διευθύντρια να χτυπάει την ανιψιά μου στο χέρι και στο μάγουλο. Της έδωσε μία στο χέρι και μία στο μάγουλο. […] Ενημερώσανε μετά τη μάνα του παιδιού. Ήρθε η μαμά να πάρει το παιδί, δεν της το έδινε. Μετά μπήκε μέσα ο μπαμπάς, έβγαλε το παιδί έξω με το ζόρι».

Αναφερόμενος στη συμπλοκή που ακολούθησε και τις μηνύσεις που υπέβαλε η διευθύντρια, ο θείος του παιδιού διευκρινίζει:

«Ο μπαμπάς χτύπησε τη νηπιαγωγό; Όχι, ούτε καν! Τη χτύπησαν οι γυναίκες του σχολείου, γονείς. Δεν την ακούμπησε κανένας άντρας».

Ο ίδιος πρόσθεσε πως η μητέρα του παιδιού συνελήφθη μετά τη μήνυση που δέχτηκε από τη διευθύντρια για απειλή και εξύβριση, και οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα, ενώ ο πατέρας αναζητείται στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Καταγγελίες για ρατσιστική συμπεριφορά – Ύμνοι για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς

Οι γονείς των μαθητών εκφράζουν την οργή τους για τη μεταχείριση των μικρών παιδιών, καταγγέλλοντας ρατσιστικά κίνητρα στη στάση της διευθύντριας. Η Παναγιώτα, μητέρα παιδιού που φοιτά στο ίδιο νηπιαγωγείο, αναφέρει:

«Είδαμε που φωνάζει στα παιδιά. Κακοποίησε το μικρό, χτύπησε το μικρό στα χέρια για μια καρέκλα και για το πού βάζουν τα σκουπίδια. Είναι μωρά, δεν πρέπει να το κάνουν αυτό σε ένα μωρό. Αν δεν αντέχει, να μην κάνει αυτή τη δουλειά, να μην πάει ούτε σε άλλο σχολείο».

«Μάλλον έχει τον ρατσισμό μέσα της και της βγήκε αμέσως. Εγώ είμαι εδώ είκοσι χρόνια, πήγαιναν τα δύο παιδιά μου και δεν είχαμε τέτοιο πρόβλημα. Πρώτη φορά μας το έκαναν αυτό εδώ».

«Με τους δασκάλους και τη διευθύντρια του μεγάλου σχολείου ποτέ δεν είχαμε πρόβλημα. Μας το έλεγαν τα παιδιά μας (σ.σ. για το νηπιαγωγείο), αλλά δεν το πιστεύαμε, λέγαμε παιδιά είναι…» Μεταξύ άλλων, θα εξεταστεί και μια άλλη καταγγελία που έχει γίνει από μαθητή διπλανού σχολείου ότι η διευθύντρια του νηπιαγωγείου του είπε «φύγε μαύρε».

Παρά την αναστάτωση, οι γονείς της περιοχής διαχωρίζουν τη διευθύντρια από την υπόλοιπη εκπαιδευτική κοινότητα των Άνω Λιοσίων. Μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές των σχολείων της περιοχής, τονίζοντας πως έχουν άριστη συμπεριφορά, αγκαλιάζουν τη σχολική κοινότητα και βοηθούν ουσιαστικά τα παιδιά.

Μαρτυρίες μαθητών: «Της φωνάξαμε γιατί κάνει αυτό το πράγμα, άρχισε να με βγάζει βίντεο και να μου λέει “η μάνα σου θα πληρώσει 5.000 για το σχολείο που μου χάλασαν;”».

Αυτόπτες μάρτυρες στο επεισόδιο ήταν και μαθητές από το γειτονικό γυμνάσιο. Ένας εξ αυτών περιγράφει τη δική του παρέμβαση:

«Περνούσα εγώ από εδώ και βλέπω τη διευθύντρια να χτυπάει το παιδάκι, το 4 χρονών που είναι. Της φωνάζω: “Γιατί κάνετε αυτό το πράγμα πάνω σε ένα παιδάκι; Μιλάμε για παιδί που παίζει στην κούνια”».

Αμέσως μετά, όπως λέει, «έρχεται σε εμένα, με βγάζει βίντεο και φωτογραφία και μου λέει: “Τώρα έρχεται η αστυνομία για να σε μαζέψει”. Της λέω: “Κάντε ό,τι νομίζετε”».

«Μετά φωνάζω ξανά και μου λέει: “Η μάνα σου τώρα θα πληρώσει πέντε χιλιάρικα για το σχολείο που μου έχουν χαλάσει;”. Της απαντώ: “Ούτε της μάνας μου είναι το σχολείο, ούτε δικό σας, είναι του δήμου το σχολείο”».

Ένας άλλος μαθητής συμπλήρωσε: «Φώναζε στα παιδιά χωρίς λόγο, όλες τις εβδομάδες. Δεν είναι πρώτη φορά αυτό, είναι η δεύτερη». Κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών, ένας μαθητής ακούστηκε να φωνάζει χαρακτηριστικά: «Λατινοπούλου δεύτερη!». Το όνομα της Αφροδίτης Λατινοπούλου ακούστηκε αρκετές φορές στις συζητήσεις που γίνονταν εκτός του σχολείου, με κατοίκους και γονείς να υποστηρίζουν ότι δημόσιες τοποθετήσεις της τροφοδοτούν ρατσιστικές συμπεριφορές απέναντι στους Ρομά.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του επεισοδίου, ενώ οι διοικητικές διαδικασίες για την εκπαιδευτικό βρίσκονται σε εξέλιξη.