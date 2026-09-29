Άναψε το «πράσινο φως» για την άρση των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, κίνηση που σηματοδοτεί σημαντικές εξελίξεις.

Συγκεκριμένα, εκδόθηκε το βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου, με το οποίο «ανοίγουν» τα κινητά των δύο κατηγορούμενων γιατρών, τριών υπαλλήλων του ιατρείου της Καρνεάδου, αλλά και το τηλέφωνο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το χρονικό εύρος άρσης του απορρήτου είναι το μέγιστο προβλεπόμενο από τον νόμο, ξεκινά από τις 11 Ιουλίου 2026 και φτάνει έως την επομένη ημέρα του θανάτου του τραγουδιστή, δηλαδή τις 10 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο «μικροσκόπιο», ύστερα από σχετικό αίτημα του ανακριτή, μπαίνουν συνολικά έξι συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένας σκληρός δίσκος και ένα USB.

για ψηφιακές συσκευές, που κατασχέθηκαν κατά την έρευνα της αστυνομίας, και ο δικαστικός λειτουργός ζήτησε να ελεγχθεί το σύνολο των στοιχείων της ψηφιακής επικοινωνίας.

Η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών κρίνεται απαραίτητη, αλλά και κρίσιμη, προκειμένου να διακριβωθούν οι ενέργειες των κατηγορουμένων πριν και μετά το θάνατο του τραγουδιστή.