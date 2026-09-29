Νέα αναβολή πήρε η υπόθεση του αστυνομικού, που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Μάρτιο, έχοντας καταγγείλει προηγουμένως καθυστέρηση στην ενημέρωσή του για τη διάγνωση καρκίνου.

Για την υπόθεση παραπέμφθηκε να δικαστεί, ενώπιον του Τριμελούς Στρατοδικείου Θεσσαλονίκης, χειρουργός – γιατρός του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

Η υπόθεση είχε προσδιοριστεί να δικαστεί σήμερα, Τρίτη, ύστερα από αναβολή που προηγήθηκε στις αρχές του έτους.

Η υπεράσπιση του αστυνομικού, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ζήτησε να αναβαθμιστεί η κατηγορία σε βάρος του θεράποντος γιατρού, από σωματική βλάβη εξ αμελείας σε ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Το αίτημα αυτό φαίνεται πως θα εξεταστεί κατά την πρόοδο της αποδεικτικής διαδικασίας, όταν αυτή εκκινήσει. Η νέα δικάσιμος ορίστηκε για τις 20 Νοεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση έφτασε στην στρατιωτική Δικαιοσύνη με μήνυση που κατέθεσε στα τέλη του 2024 ο τότε 55χρονος συνταξιούχος αστυνομικός.

Ο ίδιος κατήγγειλε ότι το Δεκέμβριο του 2022 υποβλήθηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο σε χειρουργική επέμβαση για οξεία σκωληκοειδίτιδα κι έναν χρόνο αργότερα τον ενημέρωσαν, με βάση το δείγμα βιοψίας που είχε ληφθεί, ότι επρόκειτο για αδενοκαρκίνωμα.

Ακολούθησαν εξετάσεις και θεραπείες, ενώ η ασθένεια φαίνεται πως είχε προχωρήσει, όπως κατήγγειλε με τη μήνυσή του.

Στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης, εξετάζονται και ευθύνες του τότε διοικητή του νοσοκομείου.