Το εδώλιο του Ειδικού Δικαστηρίου για την υπόθεση των Τεμπών που αφορά το σκέλος για το αποκαλούμενο μπάζωμα «δείχνει», σύμφωνα με πληροφορίες, σε συνολικά πέντε πρόσωπα ο Άρειος Πάγος.

Κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση ο πρώην υφυπουργός, Χρήστος Τριαντόπουλος, ο οποίος με βούλευμα παραπέμπεται για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος, αδίκημα που σχετίζεται με τους χειρισμούς στον τόπο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών και την αλλοίωση του χώρου πριν καν περισυλλεγούν όλοι οι νεκροί.

Μαζί του, ως συμμέτοχοι στην παράβαση καθήκοντος, θα καθίσουν στο εδώλιο τέσσερα ακόμα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο τότε περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Παπαγεωργίου, ο επικεφαλής στον τόπο του συμβάντος της ελληνικής αστυνομίας, Αγάπιος Χαρακόπουλος, και ο Ευάγγελος Φαλάρας, επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου του Αρείου Πάγου υιοθετεί την εισαγγελική πρόταση του αντεισαγγελέα του ανώτατου δικαστηρίου, Δημήτρη Μητρουλιά, για παραπομπή και ανοίγει τον δρόμο για το πρώτο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών.