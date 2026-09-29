Τη δική του εκδοχή για το περιστατικό που σημειώθηκε τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο 1ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων και για το οποίο έχει δημιουργηθεί σάλος, έδωσε ο νονός μαθήτριας που φοιτά στο συγκεκριμένο σχολείο, μιλώντας αποκλειστικά στο Newsbeast.

Θυμίζεται ότι στο επίμαχο βίντεο που κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται η δασκάλα και διευθύντρια του νηπιαγωγείου σε έξαλλη κατάσταση να φωνάζει σε παιδιά και μάλιστα σε άλλο σημείο ακούγεται να τα απειλεί, λέγοντας, μεταξύ άλλων, «έτσι και χαλάσετε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα τα χέρια», «Τα κάνατε σ…ά, ντροπή!», «Μην τολμήσεις να χαλάσεις την τραμπάλα».

Από την πλευρά του, ο νονός του μικρού κοριτσιού, είπε στο Newsbeast ότι «η διευθύντρια του σχολείου άρχιζε να φωνάζει -το βλέπαμε κι εμείς εκείνη την ώρα και το τράβαγα και βίντεο- να υπερβάλει σε αυτό το κομμάτι στα τετράχρονα παιδιά, τα απείλησε ότι θα τους κόψει τα χέρια, είπε ότι -με συγχωρείτε για την έκφραση- “τα έχετε κάνει σκ…τά”».

«Θεωρώ ότι η συμπεριφορά της ως εκπαιδευτικού είναι πολύ λάθος. Θα έπρεπε να πράξει όπως αρμόζει η αρμοδιότητά της. Θεωρώ επίσης και θα τονίσω ότι είναι πολύ ρατσιστικό αυτό απέναντι στους Ρομά – δεν είμαι Ρομά. Δεν θα έπρεπε να ξεχωρίζει ανθρώπους, φυλές, χρώμα. Θα έπρεπε να πράξει το καθήκον της σαν εκπαιδευτικός».

«Ήταν η πρώτη φορά, δεν έχει ξαναγίνει κάτι, δεν έχει ξανακουστεί το όνομά της (…) ήταν η πρώτη φορά», συμπλήρωσε ο ίδιος.

«Λέρωσαν μία καρέκλα τα παιδιά με κηρομπογιές και άρχισε να ωρύεται»

Νωρίτερα, ο θείος του ίδιου κοριτσιού μιλώντας αποκλειστικά στο Newsbeast, ανέφερε σχετικά με το περιστατικό: «Απ’ ό,τι πληροφορήθηκα, γιατί δεν ήμουν παρών, έβγαλαν έξω τα πιτσιρίκια μια καρέκλα. Ένα από τα πιτσιρίκια τη λέρωσε με κηρομπογιές και ξεκίνησε η διευθύντρια να ουρλιάζει και να ωρύεται. Φώναζε και έβριζε. Έλεγε στα παιδιά ότι είναι σκ…τόπαιδα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατάσταση κλιμακώθηκε και ειδοποιήθηκε η μητέρα του παιδιού.

Ο θείος υποστηρίζει ότι ένα άλλο παιδί από το δίπλα σχολείο, αυτόπτης μάρτυρας, είδε τη διευθύντρια να χτυπά την ανιψιά του. «Είδε με τα μάτια του να χαστουκίζουν την ανιψιά μου», αναφέρει και προσθέτει: «Της έδωσε μία στο χέρι και μία στο πρόσωπο».

Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός αποτελεί καταγγελία της οικογένειας και βρίσκεται υπό διερεύνηση. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες αρχές.

«Ζητούσε η μητέρα το παιδί της και δεν της το έδιναν»

Ο ίδιος περιγράφει στη συνέχεια όσα, κατά τη δική του εκδοχή, ακολούθησαν όταν έφτασαν στο νηπιαγωγείο οι γονείς του κοριτσιού.

«Ζήταγε η νύφη μου το παιδί της και δεν της το έδιναν. Ήρθε ο αδερφός μου, ο πατέρας της μικρής, μπήκε μέσα, πήρε το παιδί με το ζόρι», αναφέρει.

Παράλληλα, ο θείος παραδέχεται ότι ακολούθησε σωματική επίθεση σε βάρος της διευθύντριας, υποστηρίζοντας, όμως, ότι δεν προήλθε από άνδρες: «Ύστερα η νύφη μου με μία άλλη ρίξανε δύο χαστούκια στη διευθύντρια του σχολείου».

Ερωτηθείς για τις αναφορές περί επίθεσης από άνδρες, απαντά: «Όχι, όχι, όχι, αυτό είναι ψέμα», ενώ στη συνέχεια κάνει λόγο για «ρατσισμό», εξηγώντας ότι «το παιδάκι της συγκεκριμένης διευθύντριας πηγαίνει σχολείο εδώ πέρα. Όταν το παιδάκι της πειράζει άλλα παιδάκια και πάνε τα άλλα παιδάκια στη διευθύντρια, λέει ότι αυτοί τον πειράζουν, ενώ δεν υπάρχει αυτό, είναι ψεύτικο».

Και αυτή η εκδοχή αποτελεί ισχυρισμό του συγγενή και δεν ταυτίζεται πλήρως με όσα έχουν καταγγελθεί στις Αρχές.