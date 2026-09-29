Αντίστροφα μετρά ο χρόνος που οι επικοινωνίες των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη θα έρθουν στο φως. Μετά τη θετική εισαγγελική πρόταση, το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών που θα «ξεκλειδώσει» τις επικοινωνίες αναμένεται μέσα στην εβδομάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο «μικροσκόπιο», μετά από σχετικό αίτημα του ανακριτή, μπαίνουν έξι συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένας σκληρός δίσκος και ένα USB. Πρόκειται για ψηφιακές συσκευές που κατασχέθηκαν κατά την έρευνα της αστυνομίας και ο δικαστικός λειτουργός έχει ζητήσει να ελεγχθεί το σύνολο των στοιχείων της ψηφιακής επικοινωνίας.

Τα κινητά τηλέφωνα που κατασχέθηκαν είναι του Γιώργου Μαζωνάκη, των δύο κατηγορουμένων ιατρών, δύο γραμματέων και μίας νοσηλεύτριας.

Το χρονικό εύρος της αιτούμενης άρσης του απορρήτου είναι το μέγιστο προβλεπόμενο από τον νόμο, ξεκινά από τις 11 Ιουλίου 2026 και φτάνει έως την επόμενη ημέρα του θανάτου του τραγουδιστή, δηλαδή τις 10 Σεπτεμβρίου.

Η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών κρίνεται απαραίτητη αλλά και κρίσιμη, προκειμένου να διακριβωθούν οι ενέργειες των κατηγορουμένων πριν και μετά τον θάνατο του τραγουδιστή.