«Όχι» στη χορήγηση του ελαφρυντικού του πρότερου σύννομου βίου στους τρεις καταδικασθέντες σε πολυετείς ποινές φυλάκισης για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, που το είχαν ζητήσει, είπε το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων της Αθήνας.

Το δικαστήριο υιοθέτησε την απορριπτική πρόταση της εισαγγελέως, η οποία εξέφρασε τη θέση ότι οι τρεις πρώην υψηλόβαθμοι αξιωματικοί επέδειξαν «αδιαφορία», κατά την εκδήλωση της φονικής πυρκαγιάς, με τραγικό αποτέλεσμα «102 ασύλληπτους θανάτους και 32 άτομα με βαριές βλάβες».

«Οι κατηγορούμενοι επέδειξαν αδιαφορία για τα πραγματικά περιστατικά», ανέφερε χαρακτηριστικά η εισαγγελέας και σημείωσε ότι τυχόν αναγνώριση ελαφρυντικού θα οδηγήσει σε μειωμένη ποινή και «δυσανάλογη» της βλάβης που προκλήθηκε και της απαξίας των τελεσθέντων εγκλημάτων.

Σύμφωνα με την εισαγγελέα, οι καταδικασθέντες άφησαν αβοήθητους τους πολίτες, αφού αγνόησαν τις προειδοποιήσεις για ακραία καιρικά φαινόμενα και διαχειρίστηκαν εντελώς λανθασμένα τις διαθέσιμες πυροσβεστικές δυνάμεις.

«Οι κατηγορούμενοι γνώριζαν από την προηγούμενη μέρα για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, δεν μερίμνησαν να αξιοποιήσουν το σύνολο των δυνάμεων, δεν ήλεγξαν την πυρκαγιά. Προτίμησαν να στείλουν πυροσβεστικά μέσα σε περιοχές άλλες όπως τα Ίσθμια και την Κινέττα. Δεν προχώρησαν σε καμία συντονισμένη ενέργεια για διάσωση, δεν έδωσαν οδηγίες, ούτε κατευθύνσεις παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις από τον κόσμο, ούτε συντόνισαν τις αρμόδιες δυνάμεις», τόνισε η εισαγγελική λειτουργός.

Η υπόθεση μπήκε και πάλι στο «μικροσκόπιο» του Εφετείου, μετά την αναίρεση της δευτεροβάθμιας απόφασης από τον Άρειο Πάγο που αφορούσε το σκέλος του ελαφρυντικού.

Στο Ανώτατο Ποινικό Δικαστήριο είχαν προσφύγει ο πρώην αρχηγός της Πυροσβεστικής, Σωτήρης Τερζούδης, ο τότε υπαρχηγός Βασίλης Ματθαιόπουλος και ο τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Ιωάννης Καπάκης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα από τους τρεις φυλακισθέντες, οι δύο έχουν αποφυλακιστεί με έκτιση ποινής και μόνον ο Σωτήρης Τερζούδης παραμένει στη φυλακή.