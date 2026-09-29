Νέα διάσταση στην υπόθεση του 1ου Νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων δίνει η μαρτυρία ενός συγγενή μιας μαθήτριας, ο οποίος καταγγέλλει στο Newsbeast ότι πριν από την ένταση με τους γονείς, είχε προηγηθεί περιστατικό κατά το οποίο η διευθύντρια φέρεται να χτύπησε την ανιψιά του.

Ο άνδρας, ο οποίος συστήνεται ως θείος του μικρού κοριτσιού, διευκρινίζει εξαρχής ότι ο ίδιος δεν ήταν παρών και περιγράφει όσα, όπως λέει, πληροφορήθηκε από ανθρώπους που βρίσκονταν στο σημείο.

«Απ’ ό,τι πληροφορήθηκα, γιατί δεν ήμουν παρών, έβγαλαν έξω τα πιτσιρίκια μια καρέκλα. Ένα από τα πιτσιρίκια τη λέρωσε με κηρομπογιές και ξεκίνησε η διευθύντρια και ούρλιαζε και ωρυόταν. Φώναζε και έβριζε. Έλεγε στα παιδιά ότι είναι σκ…τόπαιδα», αναφέρει στο Newsbeast.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατάσταση κλιμακώθηκε και ειδοποιήθηκε η μητέρα του παιδιού.

Ο θείος υποστηρίζει ότι ένα άλλο παιδί από το δίπλα σχολείο, αυτόπτης μάρτυρας, είδε τη διευθύντρια να χτυπά την ανιψιά του. «Είδε με τα μάτια του να χαστουκίζουν την ανιψιά μου», αναφέρει και προσθέτει: «Της έδωσε μία στο χέρι και μία στο πρόσωπο».

Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός αποτελεί καταγγελία της οικογένειας και βρίσκεται υπό διερεύνηση. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα από τις αρμόδιες Αρχές.

«Ζητούσε η μητέρα το παιδί της και δεν της το έδιναν»

Ο ίδιος περιγράφει στη συνέχεια όσα, κατά τη δική του εκδοχή, ακολούθησαν όταν έφτασαν στο νηπιαγωγείο οι γονείς του κοριτσιού.

«Ζήταγε η νύφη μου το παιδί της και δεν της το έδιναν. Ήρθε ο αδερφός μου, ο πατέρας της μικρής, μπήκε μέσα, πήρε το παιδί μαζί με το ζόρι», αναφέρει.

Παράλληλα, ο θείος παραδέχεται ότι ακολούθησε σωματική επίθεση σε βάρος της διευθύντριας, υποστηρίζοντας όμως ότι δεν προήλθε από άνδρες: «Ύστερα η νύφη μου με μία άλλη ρίξανε δύο χαστούκια στη διευθύντρια του σχολείου».

Ερωτηθείς για τις αναφορές περί επίθεσης από άνδρες, απαντά: «Όχι, όχι, όχι, αυτό είναι ψέμα», ενώ στη συνέχεια κάνει λόγο για «ρατσισμό», εξηγώντας ότι «το παιδάκι της συγκεκριμένης διευθύντριας πηγαίνει σχολείο εδώ πέρα. Όταν το παιδάκι της πειράζει άλλα παιδάκια και πάνε τα άλλα παιδάκια στη διευθύντρια, λέει ότι αυτοί τον πειράζουν, ενώ δεν υπάρχει αυτό, είναι ψεύτικο».

Και αυτή η εκδοχή αποτελεί ισχυρισμό του συγγενή και δεν ταυτίζεται πλήρως με όσα έχουν καταγγελθεί στις Αρχές.

Το χρονικό

Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο 1ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων και βρίσκεται υπό διερεύνηση από την Ελληνική Αστυνομία.

Στο επίμαχο βίντεο που κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται η δασκάλα και διευθύντρια του νηπιαγωγείου σε έξαλλη κατάσταση να φωνάζει σε παιδιά και μάλιστα σε άλλο σημείο ακούγεται να τα απειλεί, λέγοντας, μεταξύ άλλων, «έτσι και χαλάσετε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα τα χέρια», «Τα κάνατε σ…ά, ντροπή!», «Μην τολμήσεις να χαλάσεις την τραμπάλα».

Η διευθύντρια έχει υποβάλει μήνυση σε βάρος των γονέων, καταγγέλλοντας ότι δέχθηκε επίθεση. Η μητέρα συνελήφθη, ενώ για τον πατέρα είχε κινηθεί η αυτόφωρη διαδικασία. Η εκπαιδευτικός μεταφέρθηκε μετά το επεισόδιο στον «Ερυθρό Σταυρό», χωρίς να χρειαστεί να νοσηλευτεί, ενώ ο εισαγγελέας έχει διατάξει να διερευνηθεί και η καταγγελία της μητέρας.

Τι διερευνά η ΕΛ.ΑΣ.

Παράλληλα, οι αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές διερευνούν τη συμπεριφορά της διευθύντριας, μετά και το βίντεο που δημοσιοποιήθηκε και την καταγράφει να φωνάζει σε νήπια και να έρχεται σε έντονη αντιπαράθεση με ενήλικες που βρίσκονταν έξω από το σχολείο. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, έχει αποφασιστεί η μετακίνησή της από τη συγκεκριμένη σχολική μονάδα.

Η αστυνομική και διοικητική έρευνα καλείται πλέον να αποσαφηνίσει τι ακριβώς συνέβη πριν και μετά τις εικόνες που καταγράφηκαν στο προαύλιο, καθώς οι δύο πλευρές διατυπώνουν διαφορετικούς ισχυρισμούς για κρίσιμα σημεία της υπόθεσης.