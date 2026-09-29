Εκτεταμένες καταστροφές των οποίων το κόστος αποκατάστασης ξεπερνά τις 20.000 ευρώ, έχουν προκαλέσει άγνωστοι στο σχολικό συγκρότημα των ΕΠΑΛ στην Παραλία Καλαμάτας, το οποίο είχε ανακαινιστεί μόλις το περασμένο καλοκαίρι.

Οι βανδαλισμοί σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, 28 Σεπτεμβρίου, έπειτα από απόπειρα κατάληψης, σύμφωνα με την ενημέρωση της σχολικής κοινότητας.

Από την καταγραφή των ζημιών, όπως επισημαίνει το ERTnews προέκυψε ότι έχουν υποστεί φθορές τέσσερις αίθουσες, ενώ καταστράφηκαν τρεις διαδραστικοί πίνακες. Αντικατάσταση χρειάζονται επίσης 18 διπλοί υαλοπίνακες, ενώ ζημιές προκλήθηκαν σε θρανία, καθίσματα και άλλο σχολικό εξοπλισμό.

Το περιστατικό προκαλεί ακόμη μεγαλύτερο προβληματισμό, καθώς στο συγκρότημα είχαν πραγματοποιηθεί, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης στο πλαίσιο της β΄ φάσης του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» και οι ανακαινισμένοι χώροι παραδόθηκαν με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Στο συγκρότημα στεγάζονται το 1ο και το 2ο ΕΠΑΛ Καλαμάτας, το Εσπερινό ΕΠΑΛ και το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Καλαμάτας. Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις γίνονται στόχος αγνώστων.

Για το περιστατικό έχουν ενημερωθεί η Ελληνική Αστυνομία και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, ενώ ο Δήμος Καλαμάτας ανακοίνωσε ότι θα υποβάλει μήνυση κατ’ αγνώστων για φθορά δημοτικής περιουσίας.