Με τον πλέον τραγικό τρόπο έπεσε η αυλαία για τον 16χρονο ποδοσφαιριστή, που είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά τη διάρκεια αγώνα της ΕΠΣ Καβάλας στη Θάσο.

Ο 16χρονος, που αγωνιζόταν με τον Βύρωνα Καβάλας, είχε τραυματιστεί την Κυριακή, ενώ έπαιζε με τον Αίαντα Παναγίας, μόλις στο 2ο λεπτό της αναμέτρησης, που διεξαγόταν στη Θάσο.

Σε διεκδίκηση της μπάλας, ο νεαρός ποδοσφαιριστής βγήκε εκτός του αγωνιστικού χώρου και χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του πάνω στην περίφραξη του γηπέδου, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του.

Το παιχνίδι διακόπηκε και στον 16χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον γιατρό της αναμέτρησης.

Επίσης, ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ και, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε απαραίτητη η άμεση διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Ο 16χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Καβάλας και νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Ωστόσο, παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Με μια συγκινητική ανάρτηση, ο ΑΠΣ Βύρωνας Καβάλας αποχαιρέτησε τον άτυχο 16χρονο:

«Με αβάσταχτη οδύνη και ανείπωτη θλίψη, η αθλητική οικογένεια του Βύρωνα Καβάλας αποχαιρετά ένα δικό της παιδί, τον ποδοσφαιριστή του Βύρωνα Β’ Gjana Asllan, τον Άνι μας, που έφυγε τόσο άδικα και πρόωρα από τη ζωή.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του και συμμετέχουμε στο πένθος τους. Τους διαβεβαιώνουμε ότι δεν θα είναι μόνοι σε αυτή την τραγική δοκιμασία.

Ο Βύρωνας Καβάλας πενθεί, έχασε ένα παιδί του.

Καλό ταξίδι αγόρι μας, θα ζεις για πάντα στις καρδιές μας.

Η διοίκηση, οι προπονητές, οι ποδοσφαιριστές και ολόκληρη η αθλητική σου οικογένεια στον Βύρωνα Καβάλας».

Προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Θάσου

Την ίδια ώρα, το Αστυνομικό Τμήμα Θάσου διενεργεί προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο σοβαρός τραυματισμός του 16χρονου στο γήπεδο της Παναγίας.

Η προανάκριση πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης με την Εισαγγελία Καβάλας. Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να κληθούν να καταθέσουν όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση ή έχουν γνώση των συνθηκών του περιστατικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών αναμένεται να βρεθούν και ζητήματα που αφορούν την κατάσταση και τις συνθήκες ασφαλείας του ποδοσφαιρικού γηπέδου, αλλά και αν το συγκεκριμένο γήπεδο ήταν αδειοδοτημένο, άρα πληρούσε όλες τις προδιαγραφές.

Την ίδια ώρα, έντονος είναι ο προβληματισμός στην τοπική κοινωνία της Καβάλας μεταξύ πολλών γονέων, αναφορικά με την ακαταλληλότητα όλων των γηπέδων όπου κάθε Κυριακή πραγματοποιούνται αγώνες και κατά πόσο αυτοί οι αγωνιστικοί χώροι είναι ασφαλείς για τους νεαρούς αθλητές.