Για την πελάτισσά του, τη γιατρό που κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και έχει προφυλακιστεί, μίλησε το πρωί της Τρίτης 29/9 ο νέος της δικηγόρος, Νίκος Αλεξανδρής. «Η εντολέας μου έχει πει την αλήθεια», δήλωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε πως και αυτός αναμένει τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και την άρση του απορρήτου.

«Η σημερινή μου μετάβαση στον κύριο ανακριτή είχε θεσμικό χαρακτήρα, γιατί πρέπει εμείς να ενημερώνουμε τους ανακριτές και να μην το πληροφορούνται από τις τηλεοράσεις ή τα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Τις επόμενες ημέρες που θα πάρουμε τη δικογραφία θα μπορέσουμε να πούμε περισσότερα. Εκείνο που έχει σημασία είναι να δούμε τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και την άρση του απορρήτου», επεσήμανε ο δικηγόρος της γιατρού.

«Ό,τι και αν ακούγεται σε κάμερες ή τηλεοπτικούς σταθμούς, δεν ξέρω αν θα έχουν καταλυτική σημασία στα πλαίσια μιας δικογραφίας. Είναι σε πάρα πολύ πρώιμο στάδιο ακόμα η δικογραφία. Η εντολέας μου έχει πει την αλήθεια στη μία και μοναδική της κατάθεση. Αν χρειαστεί θα ξαναμιλήσει», σημείωσε ο Νίκος Αλεξανδρής.