Το περιστατικό που σημειώθηκε χθες, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026, στο 1ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων, έπειτα από τη μήνυση που υπέβαλε η διευθύντρια σε βάρος ενός ζευγαριού γονέων για επίθεση εναντίον της διερευνά η Ελληνική Αστυνομία.

Ύστερα από το περιστατικό που συνέβη στον χώρο του νηπιαγωγείου με τη διευθύντρια να καταγράφεται σε βίντεο όπου συμπεριφέρεται άσχημα στους μικρούς μαθητές, η ίδια μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Άνω Λιοσίων, μαζί με τη μητέρα του παιδιού που φέρεται να εμπλέκεται σε επίθεση εναντίον της, και υπέβαλε μήνυση σε βάρος της για απειλή και εξύβριση, ενώ στον σύζυγό της και πατέρα του παιδιού έκανε μήνυση για απειλή, εξύβριση και σωματικές βλάβες.

Η μητέρα έδωσε κατάθεση και συνελήφθη, ενώ αναζητείται ο πατέρας στα όρια του αυτοφώρου, καθώς φέρεται να χειροδίκησε σε βάρος της εκπαιδευτικού.

Στη συνέχεια η διευθύντρια μεταφέρθηκε συνοδεία αστυνομικών στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», χωρίς να χρειαστεί να νοσηλευτεί.

Ο εισαγγελέας διέταξε να γίνει διερεύνηση της καταγγελίας της μητέρας και να μην συλληφθεί η διευθύντρια του νηπιαγωγείου.

Στο επίμαχο βίντεο, που κάνει τον γύρο των social media, φαίνεται η δασκάλα και διευθύντρια του νηπιαγωγείου σε έξαλλη κατάσταση να φωνάζει σε παιδιά και μάλιστα σε άλλο σημείο ακούγεται να τα απειλεί, λέγοντας, μεταξύ άλλων, «έτσι και χαλάσετε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα τα χέρια», «Τα κάνατε σ…ά, ντροπή!», «Μην τολμήσεις να χαλάσεις την τραμπάλα».

Σύμφωνα με όσα ακούγονται στο βίντεο, η εκπαιδευτικός συνδέει τη συμπεριφορά των παιδιών με ζημιές που, όπως υποστηρίζει, έχουν προκληθεί στο σχολείο.