Σφραγίζεται σήμερα, Τρίτη, η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από εισήγηση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία διαπίστωσε σωρεία παραβάσεων, μεταξύ των οποίων και την παράνομη λειτουργία πλήρως εξοπλισμένου Ογκολογικού Τμήματος.

Σε συνέχεια της σχετικής εισήγησης της ΕΑΔ, υπεγράφη χθες η πράξη σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής από τον αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, Κώστα Γιουτίκα, και σήμερα μπαίνει «λουκέτο» παρουσία δικαστικού επιμελητή.

Από νωρίς σήμερα το πρωί έξω από την ιδιωτική κλινική βρίσκονται συγγενείς ασθενών, ορισμένοι από τους οποίους καταγγέλλουν ότι δεν έχουν καμία απολύτως ενημέρωση ούτε για το εάν κλείνει η κλινική, ούτε για το τι θα απογίνουν οι συγγενείς τους.

«Είναι η μητέρα μου, 95 χρονών. Το άσχημο για εμάς είναι ότι η μητέρα μας μπήκε μόλις εχθές το μεσημέρι και δεν μας ενημέρωσαν για τίποτα», δήλωσε στο thestival.gr συγγενής ασθενούς σε δημοσιογράφους, περιγράφοντας την αγωνία που έζησε μετά την αιφνίδια εξέλιξη για τη λειτουργία της κλινικής.

Όπως είπε η ίδια, όταν απευθύνθηκε στην προϊσταμένη, δεν έλαβε σαφείς απαντήσεις για το τι πρόκειται να συμβεί: «Σήμερα μας είπε η προϊσταμένη ότι δεν ξέρει τίποτα, ότι περιμένουμε και ότι η μητέρα μας έχει όλες τις κανονικές παροχές που πρέπει να έχει».

Η 95χρονη, όπως ανέφερε η κόρη της, είναι κατάκοιτη και αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στην καθημερινότητά της. «Είναι κατάκοιτη, είναι 95 χρονών, δεν μπορεί να κινηθεί, δεν μπορεί να τραφεί και φυσικά χρειάζεται απολύτως εξειδικευμένη φροντίδα», είπε χαρακτηριστικά.

«Μας είχε συστήσει κάποιος εξαιρετικός δικηγόρος την κλινική και ήταν πάρα πολύ καλοί. Επικοινώνησα μαζί τους πριν από μία εβδομάδα, κλείσαμε την ενημέρωση, πήραμε τη μητέρα και όλα ήταν καλά», πρόσθεσε.

«Δεν υπήρξε καμία ενημέρωση. Μέχρι στιγμής από την κλινική δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Μας είπαν ότι λειτουργούν κανονικότατα και ότι όλα είναι καλά. Δεν μου είπαν τίποτα», σημείωσε ακόμα.

Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης: «Ο ΙΣΘ ελέγχει και αδειοδοτεί μόνο τα ιατρεία και όχι τις κλινικές»

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, πως «ο ΙΣΘ ελέγχει και αδειοδοτεί μόνο τα ιατρεία και όχι τις κλινικές».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Κατόπιν του ελέγχου σε ιδιωτική κλινική της Βορείου Ελλάδος από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) -ως προς τη νομιμότητα λειτουργίας της- ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΙΣΘ) ενημερώνει ότι εφόσον παραλάβει το σχετικό αναλυτικό πόρισμα με τα ευρήματα και εμπίπτει στη χωρική και θεσμική του αρμοδιότητα, θα διενεργήσει άμεσα, όπως κάθε φορά πράττει σε ανάλογες περιπτώσεις, όλες τις πειθαρχικές διαδικασίες που προβλέπονται και αφορούν σε μέλη του.

Να σημειωθεί ότι ο ΙΣΘ συνεχίζει τους εντατικούς ελέγχους, ενώ έχει ενισχύσει τις αρμόδιες επιτροπές του. Όμως, διευκρινίζεται ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ελέγχει και αδειοδοτεί ΜΟΝΟ τα ιατρεία και όχι τις κλινικές».