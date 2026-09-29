Φύλλο και φτερό έχουν κάνει οι αστυνομικοί το ιατρείο της οδού Καρνεάδου, ενώ αναμένουν τις τοξικολογικές που θα δώσουν απαντήσεις για τη μέθη που φέρεται να χορηγήθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη και για όσα συνέβησαν τα τελευταία λεπτά της ζωής του.

Σήμερα, Τρίτη, αναμένεται να καταθέσει ακόμα μία εργαζόμενη του ιατρείου, η οποία δεν είχε δώσει προανακριτική κατάθεση στην Αστυνομία, ενώ μαρτυρίες αναφέρουν πως οι γιατροί του Κολωνακίου έταζαν «θαύματα» με πλασμαφαίρεση σε ασθενείς από όλο τον κόσμο.

Το μήνυμα και οι εξετάσεις που περιμένουν οι Αρχές

Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου όπως επίσης και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων αναμένεται να δώσουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα, ένα εξ αυτών και αν η 56χρονη προφυλακισμένη χορήγησε μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται και μήνυμα το οποίο φέρεται να έστειλε γραμματέας του ιατρείου στον σύντροφό της, την ώρα που οι εργαζόμενοι προσπαθούσαν να επαναφέρουν τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε, την ώρα που ο τραγουδιστής κατέρρεε στο δωμάτιο όπου πραγματοποιούνταν η πλασμαφαίρεση, επικράτησε αναστάτωση. Όταν ακούστηκε η λέξη «αδρεναλίνη», πήρε το κινητό της και έστειλε μήνυμα στον σύντροφό της.

Στο μήνυμα φαίνεται να έγραψε ότι ο Μαζωνάκης έπαθε ανακοπή από τη μέθη που του έγινε κατά την πλασμαφαίρεση.

Το τηλεφώνημα του γιατρού στο ΕΚΑΒ

Στο στόχαστρο της έρευνας μπαίνει και το ηχητικό απόσπασμα από το τηλεφώνημα που έκανε ο γιατρός, Ηλίας Θεοδωρόπουλος, στο ΕΚΑΒ.



Όπως μετέδωσε η εκπομπή Live News με τον Νίκο Ευαγγελάτο, στο απόσπασμα ακούγεται ο γιατρός, Ηλίας Θεοδωρόπουλος, να μιλάει με το ΕΚΑΒ που έχει καλέσει η κόρη του. Στο συγκεκριμένο τηλεφώνημα ο γιατρός ενημέρωσε το τηλεφωνικό κέντρο για έναν άνδρα χωρίς ζωτικά σημεία, χωρίς να αναφέρει ότι επρόκειτο για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Είμαι στο ιατρείο Καρνεάδου 11 στο Κολωνάκι, Θεοδωρόπουλος Ηλίας, ιατρός. Έχω περιστατικό, άνδρας 55 ετών, λιπόθυμος, πιθανόν χωρίς ζωτικά σημεία, κάνω ΚΑΡΠΑ», επεσήμανε ο γιατρός κατά την κλήση.

Επομένως, μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι στο τηλεφώνημα στο ΕΚΑΒ μιλάει ο γιατρός, δηλώνει ταυτότητα, δεν δηλώνει όμως το όνομα του ασθενή, απλά ζητάει τη βοήθεια του ΕΚΑΒ, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης πια είναι νεκρός.