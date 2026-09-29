Στο επίκεντρο έντονης αντιπαράθεσης βρέθηκε η υπόθεση της νηπιαγωγού που εμφανίζεται σε βίντεο να φωνάζει και να απειλεί μικρά παιδιά, με τον αναπληρωτή περιφερειακό διευθυντή Εκπαίδευσης, Διονύση Αναστασόπουλο, να υποστηρίζει ότι το επίμαχο υλικό δεν αποτυπώνει ολόκληρο το περιστατικό και να ζητά να διερευνηθούν όλες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες καταγράφηκε.

Μιλώντας τηλεφωνικά στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», ο κ. Αναστασόπουλος χαρακτήρισε το βίντεο αποσπασματικό, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι στο συγκεκριμένο σημείο η εκπαιδευτικός «έχει ξεφύγει». Όπως σημείωσε, «ο θυμός πρέπει να είναι ελεγχόμενος».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επίθεση που, όπως είπε, δέχτηκε η νηπιαγωγός μετά το περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι «η εκπαιδευτικός δέχτηκε βίαιη επίθεση από γονείς που την τραυμάτισαν».

Ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης επέμεινε ότι δεν μπορεί να εξαχθεί οριστικό συμπέρασμα μόνο από το συγκεκριμένο βίντεο και έθεσε ζήτημα σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες αυτό καταγράφηκε.

«Πώς την κρίνετε; Από ένα παράνομο βίντεο αποσπασματικό; Έχετε το πριν και το μετά; Η προκαταρκτική θα μας δείξει τι έγινε. Εγώ γνωρίζω ότι μια εκπαιδευτικός δέχτηκε μια βίαιη επίθεση και τραυματίστηκε. Μου λέτε ότι έχει δικαίωμα ο γονιός να μπει μέσα και να τραυματίσει μια εκπαιδευτικό, μια μητέρα;», διερωτήθηκε.

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την αντίδραση των δημοσιογράφων της εκπομπής, οι οποίοι επέμειναν στις ερωτήσεις τους. Ο κ. Αναστασόπουλος αναγνώρισε εκ νέου ότι η συμπεριφορά που καταγράφεται στο συγκεκριμένο απόσπασμα δεν ήταν ενδεδειγμένη, σημειώνοντας: «αποσπασματικά, ναι, έχει ξεφύγει. Ο θυμός πρέπει να είναι ελεγχόμενος. Δεν θα δώσω τη δική σας κατευθυνόμενη απάντηση. Στήσατε λαϊκό δικαστήριο. Θα γίνει ΕΔΕ για να αποδοθούν ευθύνες, αν υπάρχουν».

Η έντονη αντιπαράθεση με τον Σταύρο Μπαλάσκα

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης παρενέβη ο απόστρατος αστυνομικός, Σταύρος Μπαλάσκας, με την τηλεοπτική συζήτηση να εξελίσσεται σε έντονη αντιπαράθεση.

Μπαλάσκας: «Έχετε προσωπική σχέση; Είναι φίλη σας; Μας έχετε κουφάνει με αυτό που κάνετε εδώ πέρα πρωί πρωί. Είδε όλη η Ελλάδα μια γυναίκα έξαλλη να συμπεριφέρεται έτσι. Μας λέει ένας θεσμικός παράγοντας αυτά που μας λέει; Εγώ, αν το έκανε στο παιδί μου, θα πήγαινε το μαλλί τσιμέντο. Στο παιδάκι, τριών χρονών;»

Αναστασόπουλος: «Είστε σε χειρότερο επίπεδο από το βίντεο που βλέπουμε με την εκπαιδευτικό. Αν είστε έτσι. Τι ιδιότητα έχετε εσείς και μιλάτε;»

Μπαλάσκας: «Πατέρας ενός 4χρονου παιδιού».

Αναστασόπουλος: «Μάλιστα, ηρεμήστε τώρα».

Μάλιστα κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του θέματος ο Σταύρος Μπαλάσκας υποστήριξε: «Πρέπει να “σουταριστεί” αυτή η γυναίκα».

Σε εξέλιξη ΕΔΕ για την υπόθεση

Αναφερόμενος στην έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, ο κ. Αναστασόπουλος ανέφερε ότι έχει ήδη δοθεί εντολή για ΕΔΕ, ενώ διευκρίνισε πως μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί ποιοι ήταν εκείνοι που εισήλθαν στον χώρο και επιτέθηκαν στην εκπαιδευτικό.

«Έχουμε δώσει ΕΔΕ. Δεν γνωρίζουμε αν είναι γονείς ή κάποιοι άλλοι αυτοί που μπήκαν μέσα. Η εκπαιδευτικός αυτή νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή», είπε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν είχε καταγραφεί στο παρελθόν ανάλογο περιστατικό με τη συγκεκριμένη εκπαιδευτικό, λέγοντας: «δεν έχουμε καταγεγραμμένο προηγούμενο κρούσμα. Δεν έχω καταγγελία πάνω σε αυτό, θα ερευνηθεί, ωστόσο, πολύ διεξοδικά».

Ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης υπογράμμισε, πάντως, ότι κάθε μορφή βίας είναι καταδικαστέα και ότι το επίμαχο βίντεο αποτυπώνει συμπεριφορά που χρειάζεται διερεύνηση, χωρίς όμως να θεωρεί ότι το συγκεκριμένο απόσπασμα αρκεί από μόνο του για να αποσαφηνιστεί πλήρως τι προηγήθηκε και τι ακολούθησε.

«Οποιαδήποτε στάση έχει βία, ακόμα και λεκτική, είναι καταδικαστέα. Σε ένα αποσπασματικό βίντεο, ναι πραγματικά, εδώ δείχνουμε μια εκτροπή. Αλλά θα πρέπει να διερευνηθεί πώς έγινε. Έχει δοθεί προκαταρκτική εξέταση. Θα καταθέσουν και οι γονείς στην ΕΔΕ που θα ξεκινήσει από σήμερα», τόνισε κλείνοντας.