Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας έκανε δεκτό το αίτημα συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη για την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας.

Το δικαστήριο διέταξε τη διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης στη συσκευή από το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας για τις εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις, τα εισερχόμενα και εξερχόμενα SMS, MMS καθώς και στις εφαρμογές δεδομένων όπως viber και στην περίπτωση που διαπιστωθούν διαγραμμένα αρχεία να γίνει προσπάθεια ανάκτησής τους.

Η δίκη συνεχίζεται με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων.