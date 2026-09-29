Στη σύλληψη μιας 28χρονης αλλοδαπής έχουν προχωρήσει οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο έρευνας για καταγγελία κλοπής 50.000 ευρώ και δύο χρυσών λιρών από οικία που βρίσκεται στο Πανόραμα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πρόκειται για μία γυναίκα, που απασχολούταν ως οικιακή βοηθός στο συγκεκριμένο χώρο και σύμφωνα με την καταγγελία αφαίρεσε 50.000 ευρώ και δύο χρυσές λίρες Αγγλίας που βρισκόταν επιμελώς κρυμμένα στην οικία.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι της συλληφθείσας, παρουσία εκπροσώπου δικαστικής Αρχής, όπως επισημαίνει το ERTnews δεν εντοπίστηκε κάτι.

Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ η 28χρονη, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.