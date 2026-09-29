Σάλο έχει προκαλέσει το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας από νηπιαγωγείο στα Άνω Λιόσια και φέρεται να παρουσιάζει τη διευθύντρια να φωνάζει και να απειλεί μικρούς μαθητές στο προαύλιο του σχολείου.

Στο επίμαχο βίντεο, που κάνει τον γύρο των social media, φαίνεται η δασκάλα και διευθύντρια του νηπιαγωγείου σε έξαλλη κατάσταση να φωνάζει σε παιδιά και μάλιστα σε άλλο σημείο ακούγεται να τα απειλεί, λέγοντας, μεταξύ άλλων, «έτσι και χαλάσετε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα τα χέρια», «Τα κάνατε σ…ά, ντροπή!», «Μην τολμήσεις να χαλάσεις την τραμπάλα».

Σύμφωνα με όσα ακούγονται στο βίντεο, η εκπαιδευτικός συνδέει τη συμπεριφορά των παιδιών με ζημιές που, όπως υποστηρίζει, έχουν προκληθεί στο σχολείο.

Κι ενώ τα αίματα είχαν «ανάψει» για τα καλά, γονείς και περαστικοί που αντιλήφθηκαν τι συμβαίνει, παρενέβησαν και διαμαρτυρύθηκαν για τις φωνές προς τα παιδιά. Η διευθύντρια αντέδρασε και προς εκείνους, λέγοντας σε έναν «ό,τι θέλω θα κάνω ρε, εσύ τι είσαι εδώ πέρα».

«Θα φωνάζω όσο θέλω, χάλασαν το σχολείο, τα πληρώνεις εσύ και η μάνα σου αυτά», είπε σε άλλο σημείο, απευθυνόμενη σε άλλον περαστικό που της είπε «γιατί φωνάζετε;». «Φέρε μου πέντε χιλιάρικα για τη ζημιά τώρα», ανέφερε ακόμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά το περιστατικό, ενήλικες προπηλάκισαν την εκπαιδευτικό, η οποία κατήγγειλε επίθεση σε βάρος της και μετέβη σε νοσοκομείο, με χτυπήματα στο πρόσωπο και στο κεφάλι.

Επίσης, μετά το συμβάν, η εκπαιδευτικός πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα Άνω Λιοσίων, όπου υπέβαλε μήνυση σε βάρος τους.

Η μητέρα ενός ανήλικου -κατά πληροφορίες Ρομά- συνελήφθη για απειλή και εξύβριση, ενώ ο πατέρας αναζητείται στα όρια του αυτοφώρου για απειλή, εξύβριση και σωματική βλάβη, καθώς φέρεται να χειροδίκησε.

Την ίδια ώρα, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το υπουργείο Παιδείας καταδίκασαν τη βίαιη είσοδο των γονέων και την επίθεση στην εκπαιδευτικό, ενώ τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει το υπουργείο Παιδείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για το περιστατικό έχει διαταχθεί ΕΔΕ σε βάρος της διευθύντριας, ενώ όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1, η ίδια μετακινείται σε άλλο νηπιαγωγείο.

Την ίδια ώρα, κάτοικοι της περιοχής σημειώνουν πως η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός είχε επανειλημμένα επιδείξει επιθετική και περίεργη συμπεριφορά στο παρελθόν.

Ανακοίνωση από τη διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής

Όταν το υπουργείο Παιδείας έλαβε γνώση του περιστατικού, εκδόθηκε ανακοίνωση από την πλευρά του αναπληρωτή περιφερειακού διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Συγκεκριμένα, ο Διονύσης Αναστασόπουλος κατήγγειλε σωματική επίθεση εις βάρος της εκπαιδευτικού και δήλωσε ότι στέκονται όλοι έμπρακτα στο πλευρό της διευθύντριας του νηπιαγωγείου.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα και με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τη σωματική επίθεση εις βάρος λειτουργού της εκπαίδευσης κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Κάθε πράξη βίας μέσα στον φυσικό χώρο του σχολείου αποτελεί ευθεία προσβολή όχι μόνο κατά της σωματικής ακεραιότητας και της τιμής του εκπαιδευτικού, αλλά και κατά του ίδιου του θεσμού του Δημόσιου Σχολείου», σημειώνει ο κ. Αναστασόπουλος και συμπληρώνει:

«Ως διοίκηση, ξεκαθαρίζουμε ότι επιδεικνύουμε μηδενική ανοχή. Στεκόμαστε από την πρώτη στιγμή έμπρακτα στο πλευρό της συναδέλφου μας, παρέχοντάς της πλήρη ηθική, διοικητική και νομική κάλυψη. Υπενθυμίζεται προς πάσα κατεύθυνση ότι η Πολιτεία έχει θωρακίσει το σχολικό περιβάλλον. Σύμφωνα με το άρθρο 33 του Νόμου 5090/2024, ο οποίος τροποποίησε το άρθρο 168 του Ποινικού Κώδικα (Διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας):

Όποιος εισέρχεται σε χώρο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και με οποιονδήποτε τρόπο (ύβρεις, απειλές, φωνασκίες) διαταράσσει τη λειτουργία του, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή.

Εάν η πράξη αυτή συνδέεται με πρόκληση βιαιοπραγίας, ο νόμος προβλέπει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή».

Ο κ. Αναστασόπουλος καταλήγει: «Οι αρμόδιες αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές έχουν ήδη κινητοποιηθεί για την άμεση εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας και την πλήρη απόδοση των προβλεπόμενων ποινικών ευθυνών στον/στους υπαίτιους. Παράλληλα, έχουν ενεργοποιηθεί όλες οι υποστηρικτικές δομές της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για την ψυχολογική στήριξη της σχολικής κοινότητας. Το σχολείο είναι και θα παραμείνει χώρος ασφάλειας, παιδείας, δημοκρατίας και πολιτισμού. Εκφράζουμε τις θερμότερες ευχές μας στην τραυματία εκπαιδευτικό για ταχεία ανάρρωση».