Στιγμές τρόμου έζησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας 28/9 οι κάτοικοι της πολυκατοικίας στη Νέα Ιωνία, όταν ξέσπασε η μεγάλη φωτιά στην καφετέρια που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου.\n\n\n\nΟι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν «μάχη» για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, η οποία άφησε πίσω της στάχτες και αποκαΐδια και τεράστιες καταστροφές στα διαμερίσματα της τριώροφης πολυκατοικίας, επί της οδού Κασταμονής.\n\n\n\nΤην έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών, με τους έμπειρους αστυνομικούς να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να οφείλεται σε εμπρησμό και σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών.\n\n\n\nΣε αυτό το συμπέρασμα οδηγούν όσα εντόπισαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, που σύμφωνα με πληροφορίες περιμετρικά της καφετέριας βρήκαν ποσότητα εύφλεκτου υλικού, διάσπαρτη σε διάφορα σημεία.\n\n\n\nΟι Αρχές, από την πρώτη στιγμή, έβαλαν στο μικροσκόπιο τόσο το παρελθόν της καφετέριας, όσο και επιθέσεις που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στο κέντρο της Αθήνας με στόχους καταστήματα αλλοδαπών, καθώς σημειώνεται ότι ο ιδιοκτήτης της καφετέριας είναι ένας 22χρονος Σύρος.\n\n\n\nΥπενθυμίζεται ότι στη συγκεκριμένη καφετέρια, τον Φεβρουάριο του 2023, είχε σημειωθεί άγρια συμπλοκή με πυροβολισμούς, κατά τη διάρκεια της οποίας είχε τραυματιστεί θανάσιμα ένας 37χρονος.\n\n\n\nΣύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δύο ημέρες νωρίτερα, ο 16χρονος γιος του τότε ιδιοκτήτη είχε δεχτεί επίθεση από αγνώστους που τον είχαν ληστέψει.\n\n\n\nΌπως μετέδωσε το ΕΡΤNews, ο 22χρονος ιδιοκτήτης της καφετέριας στην κατάθεση που έδωσε στους αστυνομικούς ανέφερε ότι δεν είχε δεχθεί απειλές το τελευταίο διάστημα.\n\n\n\nΈτσι, πλέον, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η εντολή για την εμπρηστική επίθεση να δόθηκε ακόμη και μέσα από τις φυλακές.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nΕκτός κινδύνου το 10χρονο κορίτσι που νοσηλεύεται στο «Αγία Σοφία»\n\n\n\nΕντωμεταξύ, εκτός κινδύνου νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» το 10χρονο κορίτσι, που απεγκλωβίστηκε από την ταράτσα της πολυκατοικίας, έχοντας εισπνεύσει μεγάλη ποσότητα καπνού.\n\n\n\nΗ ανήλικη βρισκόταν μεταξύ των ενοίκων που ανέβηκαν στην ταράτσα, προκειμένου να γλιτώσουν από τις φλόγες και απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια από τους άνδρες της Πυροσβεστικής, ενώ διακομίστηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n«Γύρω στις 4.30 το πρωί ούρλιαζε μία γυναίκα, φωτιά-φωτιά. Άρχισαν να ανεβαίνουν τρέχοντας προς την ταράτσα κάποιοι νομίζοντας πως θα σωθούν… Από τον καπνό εγώ φώναζα κατεβείτε προς τα κάτω προς την έξοδο. Γίνανε τρεις εκρήξεις από το μαγαζί», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας στο Mega.\n\n\n\n\n\n\n