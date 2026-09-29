Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη που άφησε την τελευταία του πνοή στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Η ανακριτική έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή συνεχίζονται με νέες καταθέσεις εργαζομένων ενώ οι συνήγοροι της γιατρού παραιτήθηκαν από την υπεράσπισή της.

Ειδικότερα, σήμερα αναμένεται να καταθέσει ακόμη μία υπάλληλος, η οποία δεν είχε δώσει προανακριτική κατάθεση στην Αστυνομία.

Οι καταθέσεις αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στα όσα εκτυλίχθηκαν στο ιατρείο κατά τις κρίσιμες ώρες ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να αξιολογούν το σύνολο των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας.

Η ανακοίνωση των δικηγόρων

Χθες, Δευτέρα 28/9 οι συνήγοροι του ιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου, γνωστοποίησαν ότι περιορίζουν την εκπροσώπησή τους αποκλειστικά στον ίδιο. Οι δύο δικηγόροι Νίκος Αγαπηνός και Τέλλος Αγαπηνός παραιτήθηκαν από την υπεράσπιση της έτερης κατηγορουμένης, συζύγου του Ηλία Θεοδωρόπουλου.

Σε ανακοίνωσή τους, επισημαίνουν ότι η απόφαση λαμβάνεται «για λόγους αμιγώς νομικούς», καθώς, όπως σημειώνουν, ο περιορισμός της εκπροσώπησης είναι «δικονομικά αναγκαίος εκ της πραγματολογικής διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων».

Νέα στοιχεία από την κατάθεση της 61χρονης νοσηλεύτριας

Ενώπιον του 22ου τακτικού ανακριτή κατέθεσε 61χρονη συνταξιούχος νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν με ημιαπασχόληση στο ιατρείο.

Η συγκεκριμένη νοσηλεύτρια διαφοροποίησε σημαντικό σημείο της αρχικής κατάθεσής της στην Αστυνομία. Είχε αναφέρει αρχικά ότι αποχώρησε από το ιατρείο στις 16:15 και ότι δεν γνώριζε τι είχε συμβεί με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ενώπιον του ανακριτή, ωστόσο, φέρεται να διευκρίνισε ότι τελικά έφυγε αργότερα, αποδίδοντας την αρχική αναφορά στην ώρα αποχώρησης στο γεγονός ότι δεν είχε συναίσθηση του χρόνου.

«Ήμουν στο ιατρείο όταν συνέβησαν όλα. Αρχικά είχα πει ότι έφυγα 16:15 γιατί δεν είχα συναίσθηση του χρόνου. Έφυγα αργότερα», φέρεται να κατέθεσε.

Επίσης η ίδια περιέγραψε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τις στιγμές που ακολούθησαν το περιστατικό, κάνοντας λόγο για κλίμα πανικού στο ιατρείο. Όπως φέρεται να είπε, κάποια στιγμή η γιατρός κάλεσε όλες τις εργαζόμενες στο γραφείο της.

«Ο Μαζωνάκης μάλλον έπαθε ανακοπή λόγω αντίδρασης στη μέθη»: Το μήνυμα της γραμματέως πριν κληθεί το ΕΚΑΒ

Ολική ανατροπή μπορεί να υπάρξει στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς μήνυμα που φέρεται να εστάλη πριν φτάσει το ΕΚΑΒ στο ιατρείο, αναφέρει ότι ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή από μέθη που έγινε για να πραγματοποιηθεί η πλασμαφαίρεση που πείστηκε τελικά να κάνει.

Σύμφωνα με όσα είναι γνωστά, ο τραγουδιστής φέρεται να μην ήθελε να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση και να συναινέσει τελευταία στιγμή. Επιπλέον, φέρεται να του έγινε μέθη, κάτι που η προφυλακισμένη γιατρός αρνείται κατηγορηματικά.

Εντούτοις, σύμφωνα με το Mega, η μία γραμματέας του ιατρείου φέρεται να έστειλε μήνυμα στον σύντροφό της, όσο προσπαθούσαν να επαναφέρουν τον καλλιτέχνη.

Το επίμαχο μήνυμα φέρεται να έγραφε: «Ο Γιώργος Μαζωνάκης μάλλον πέθανε, έπαθε ανακοπή λόγω της αντίδρασης της μέθης».