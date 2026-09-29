Στην τέταρτη εβδομάδα καταθέσεων των συγγενών των θυμάτων εισέρχεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, σήμερα αναμένεται να καταθέσουν 13 μάρτυρες. Την ίδια στιγμή εκκρεμούν τρία αιτήματα που υποβλήθηκαν από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας.

Δύο αιτήματα αφορούν τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για τα κινητά τηλέφωνα του κατηγορούμενου σταθμάρχη νυχτερινής βάρδιας και του θανόντος βοηθού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, Νικόλαου Ναλμπάντη. Το τρίτο αίτημα αφορά την κλήτευση ως μαρτύρων του Άδωνι Γεωργιάδη και Δημήτρη Μαρκόπουλου.

Όπως επεσήμανε στο δικαστήριο ο συνήγορος της οικογένειας Ναλμπάντη, Όθωνας Παπαδόπουλος, το αίτημα που υπέβαλε η οικογένεια του μηχανοδηγού για τον κ. Γεωργιάδη αφορά τη δημόσια δήλωση του τελευταίου λίγες μέρες μετά τα Τέμπη ότι αν ο τότε υπουργός Μεταφορών Κώστας Αχιλλέας Καραμανλής έλεγε ότι υπάρχει πρόβλημα με την ασφάλεια στα τρένα τότε δεν θα έμπαινε κανείς σε αυτά ενώ η κλήση του κ. Μαρκόπουλου σχετίζεται με τον ρόλο του ως προέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Το αίτημα για το κινητό του Νικόλαου Ναλμπάντη αφορά συγκεκριμένα το υπηρεσιακό του τηλέφωνο που παραδόθηκε από την αστυνομία στην αρραβωνιαστικιά του μετά το δυστύχημα και αν με αυτό προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον σταθμάρχη ή με κάποιο άλλο πρόσωπο αφότου η επιβατική αμαξοστοιχία αναχώρησε από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Λάρισας το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου.

Παρεμφερές είναι το αίτημα που υπέβαλαν συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας για το κινητό του σταθμάρχη που κατασχέθηκε μετά το δυστύχημα, αν δηλαδή υπήρξε κάποια προσπάθεια επικοινωνίας με τον μηχανοδηγό της επιβατικής αμαξοστοιχίας, Γεώργιο Κουτσούμπα.

Η εισαγγελέας είχε προτείνει να γίνει δεκτό το αίτημα για το κινητό του σταθμάρχη. Συγκεκριμένα πρότεινε την άρση απορρήτου και τη διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης στη συσκευή για τις εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις, τα εισερχόμενα και εξερχόμενα SMS, MMS καθώς και στις εφαρμογές εισερχόμενων και εξερχόμενων δεδομένων όπως viber και σε περίπτωση που διαπιστωθούν διαγραμμένα αρχεία να γίνει προσπάθεια ανάκτησής τους.

Με την εισαγγελική πρόταση συντάχθηκαν οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας αλλά και ο συνήγορος υπεράσπισης του σταθμάρχη, Στέφανος Παντζαρτζίδης.

Η πρόεδρος επεσήμανε την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα γίνει προσπάθεια για απόφαση επί του αιτήματος στη σημερινή συνεδρίαση ενώ για τα δύο νέα αιτήματα αναμένεται πρώτα η πρόταση της εισαγγελέως.

Υπενθυμίζεται πως για το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη, κατηγορούνται συνολικά 36 πρώην και νυν στελέχη οργανισμών του ελληνικού σιδηροδρόμου όπως ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ Hellenic Train, ΡΑΣ και υπουργείο Μεταφορών. Οι 33 από τους 36 κατηγορούνται για την επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, από τις οποίες μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους και που είχε ως αποτέλεσμα: α) τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, β) τη βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ανθρώπων και γ) τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, τελεσθείσα και κατ’ εξακολούθηση και από κοινού. Η συγκεκριμένη κακουργηματική πράξη επιφέρει ποινή μέχρι ισόβια κάθειρξη.