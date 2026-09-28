Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ νωρίς το πρωί της Δευτέρας 28/09 δασκάλα νηπιαγωγείου στα Άνω Λιόσια είχε φραστικό επεισόδιο -έκανε παρατήρηση- σε ανήλικα παιδιά Ρομά, για μια ζημιά που είχε γίνει στο σχολείο.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, ενώ στη συνέχεια στο σημείο έφτασαν οι γονείς ενός ανήλικου Ρομά, οι οποίοι φέρονται να επιτέθηκαν στη νηπιαγωγό. Μετά το συμβάν, η εκπαιδευτικός μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Άνω Λιοσίων, όπου υπέβαλε μήνυση σε βάρος τους.

Η μητέρα συνελήφθη για απειλή και εξύβριση, ενώ ο πατέρας αναζητείται στα όρια του αυτοφώρου για απειλή, εξύβριση και σωματική βλάβη καθώς φέρεται να χειροδίκησε.

Η ανακοίνωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής

Θέση για το περιστατικό πήρε η εκπαιδευτική διοίκηση της Αττικής, μετά την ενημέρωση του υπουργείου Παιδείας για την επίθεση που καταγγέλθηκε σε βάρος εκπαιδευτικού.

Ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσης Αναστασόπουλος, καταδίκασε τη σωματική επίθεση και υπογράμμισε ότι η διοίκηση βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της διευθύντριας του νηπιαγωγείου.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα και με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τη σωματική επίθεση εις βάρος λειτουργού της εκπαίδευσης κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Κάθε πράξη βίας μέσα στον φυσικό χώρο του σχολείου αποτελεί ευθεία προσβολή όχι μόνο κατά της σωματικής ακεραιότητας και της τιμής του εκπαιδευτικού, αλλά και κατά του ίδιου του θεσμού του Δημόσιου Σχολείου», σημειώνει ο κ. Αναστασόπουλος.

Στην ανακοίνωσή του καθιστά σαφές ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία ανοχή απέναντι σε περιστατικά βίας εντός των σχολικών μονάδων, επισημαίνοντας παράλληλα ότι στην εκπαιδευτικό παρέχεται η απαραίτητη υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα.

Και συμπληρώνει: «Ως διοίκηση, ξεκαθαρίζουμε ότι επιδεικνύουμε μηδενική ανοχή. Στεκόμαστε από την πρώτη στιγμή έμπρακτα στο πλευρό της συναδέλφου μας, παρέχοντάς της πλήρη ηθική, διοικητική και νομική κάλυψη. Υπενθυμίζεται προς πάσα κατεύθυνση, ότι η Πολιτεία έχει θωρακίσει το σχολικό περιβάλλον. Σύμφωνα με το άρθρο 33 του Νόμου 5090/2024, ο οποίος τροποποίησε το άρθρο 168 του Ποινικού Κώδικα (Διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας):

Όποιος εισέρχεται σε χώρο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και με οποιονδήποτε τρόπο (ύβρεις, απειλές, φωνασκίες) διαταράσσει τη λειτουργία του, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή.

Εάν η πράξη αυτή συνδέεται με πρόκληση βιαιοπραγίας, ο νόμος προβλέπει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή».

Κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές

Παράλληλα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχουν ήδη γίνει οι απαραίτητες ενέργειες από τις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης και την απόδοση τυχόν ποινικών ευθυνών. Την ίδια ώρα, ενεργοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της εκπαιδευτικής διοίκησης, προκειμένου να προσφερθεί ψυχολογική υποστήριξη στη σχολική κοινότητα.

Ο κ. Αναστασόπουλος καταλήγει: «Οι αρμόδιες αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές έχουν ήδη κινητοποιηθεί για την άμεση εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας και την πλήρη απόδοση των προβλεπόμενων ποινικών ευθυνών στον/στους υπαίτιους. Παράλληλα, έχουν ενεργοποιηθεί όλες οι υποστηρικτικές δομές της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για την ψυχολογική στήριξη της σχολικής κοινότητας. Το σχολείο είναι και θα παραμείνει χώρος ασφάλειας, παιδείας, δημοκρατίας και πολιτισμού. Εκφράζουμε τις θερμότερες ευχές μας στην τραυματία εκπαιδευτικό για ταχεία ανάρρωση».