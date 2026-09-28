Σημαντική δικονομική εξέλιξη σημειώθηκε στην υπόθεση Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς οι δικηγόροι Νίκος Αγαπηνός και Τέλλος Αγαπηνός ανακοίνωσαν την παραίτησή τους από την εκπροσώπηση της προφυλακισμένης 56χρονης γιατρού. Οι δύο νομικοί συνεχίζουν κανονικά την υπεράσπιση του επίσης προσωρινά κρατούμενου συζύγου της, ο οποίος κατηγορείται για εμπλοκή στην ίδια υπόθεση που αφορά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσαν οι δύο συνήγοροι, η απόφαση αυτή κρίθηκε απαραίτητη λόγω των διαφοροποιήσεων που προκύπτουν στη γραμμή υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων.

Η επίσημη δήλωση των συνηγόρων υπεράσπισης

Στην ανακοίνωσή τους, οι δικηγόροι εξηγούν το σκεπτικό της απόφασής τους να περιορίσουν την νομική κάλυψη αποκλειστικά στον έναν από τους δύο εμπλεκόμενους:

«Οι συνήγοροι υπεράσπισης του ιατρού Η.Θ. για λόγους αμιγώς νομικούς γνωστοποιούν ότι περιορίζουν την εκπροσώπηση τους στο πρόσωπο του ανωτέρω εντολέα τους, παραιτούμενοι από την υπεράσπιση της έτερης κατηγορουμένης συζύγου του. Ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος εκ της πραγματολογικής διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. Εφόσον κριθεί σκόπιμο θα αναπτυχθούν οι λόγοι αναλυτικώς.

Νίκος Αγαπηνός Τέλλος Αγαπηνός»

Η πλευρά των συνηγόρων επιφυλάσσεται να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις για τους λόγους της παραίτησης εφόσον το κρίνει αναγκαίο στη συνέχεια της διαδικασίας.

Τι σηματοδοτεί η εξέλιξη

Η αλλαγή σκυτάλης στην υπεράσπιση εκτιμάται ότι σηματοδοτεί την αλλαγή στην γραμμή του κατηγορούμενου γιατρού, που από την πρώτη στιγμή επιχειρεί να διαχωρίσει τη θέση του, επιμένοντας πως δεν εμπλέκεται στον θάνατο του τραγουδιστή.

Πριν από λίγα εικοσιτετράωρα οι δύο κατηγορούμενοι είχαν συνάντηση στις ανδρικές φυλακές Κορυδαλλού, η οποία διήρκεσε περίπου δύο ώρες, ενώ νωρίτερα σήμερα από την υπεράσπιση των κατηγορουμένων δεν απέκλειαν το ενδεχόμενο να επέλθει ρήξη στην κοινή υπερασπιστική γραμμή του ζευγαριού.

Ο κατηγορούμενος γιατρός, ο οποίος εμφανίζεται να αναγνωρίζει μόνο την ευθύνη του για τη λειτουργία των μηχανημάτων, φέρεται να επιμένει στην αρχική του θέση πως του ζητήθηκε να βοηθήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη μετά τις 4 το μεσημέρι, κάτι που έκανε.

Η κατηγορούμενη, από την πλευρά της, παρά τη μαρτυρία της νοσηλεύτριας που επιβεβαιώνει πως χορήγησε μέθη στον τραγουδιστή και εν αναμονή των τοξικολογικών εξετάσεων, φέρεται να αρνείται ότι το έπραξε.

Οι καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο εκτιμάται πως είναι αυτές που δρομολόγησαν τις εξελίξεις, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται να περάσει το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου και η νοσηλεύτρια ουκρανικής καταγωγής, η οποία θεωρείται κομβικής σημασίας.

Παράλληλα, καθοριστικές για τη συνέχεια αναμένεται να είναι και οι άρσεις των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων.