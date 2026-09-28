Νέα εξέλιξη σημειώνεται στην υπόθεση που συγκλόνισε το Αίγιο, με τον 65χρονο Ιταλό που έχει προφυλακιστεί για το διπλό φονικό στον Λόγγο να ζητά την αποφυλάκισή του.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος από την πρώτη στιγμή αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, μέσω της υπεράσπισής του κατέθεσε αίτημα να αφεθεί ελεύθερος, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με τον θάνατο της 54χρονης Μαρίας και του 26χρονου Ολύμπιου.

Η απόφαση για το αίτημα αναμένεται να εξεταστεί από τα αρμόδια δικαστικά όργανα, τα οποία θα αξιολογήσουν το σύνολο των στοιχείων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, αλλά και τις νεότερες τεχνικές εκθέσεις.

Το άγριο σκηνικό μέσα στο σπίτι

Το έγκλημα στον Λόγγο Αιγιαλείας είχε προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, καθώς μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά από την έρευνα, η 54χρονη έφερε περισσότερα από 20 τραύματα από μαχαίρι, ενώ ο 26χρονος είχε δεχθεί έξι μαχαιριές. Παράλληλα, σύμφωνα με τα ευρήματα που έχουν δημοσιοποιηθεί, στον νεαρό είχε εντοπιστεί και τραύμα από πυροβολισμό.

Ο 26χρονος βρέθηκε νεκρός πάνω στο κρεβάτι του δωματίου του, ενώ η σορός της μητέρας του εντοπίστηκε στην είσοδο του ίδιου χώρου.

Η υπεράσπιση του 65χρονου ζητά την αποφυλάκισή του

Ο Ιταλός κατηγορούμενος έχει υποστηρίξει εξαρχής ότι δεν είχε καμία συμμετοχή στη δολοφονία.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, την ώρα που σημειώθηκε το έγκλημα κοιμόταν και δεν γνώριζε τι είχε συμβεί. Όπως έχει αναφέρει, βρέθηκε αντιμέτωπος με το σκηνικό όταν ξύπνησε.

Παράλληλα, έχει αρνηθεί ότι υπήρχε οποιοδήποτε κίνητρο από την πλευρά του, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε λόγο να προχωρήσει σε μια τέτοια πράξη.

Τα επόμενα βήματα της έρευνας

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, ενώ οι δικαστικές Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τα δεδομένα της δικογραφίας.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην απόφαση για το αίτημα αποφυλάκισης του 65χρονου, αλλά και στην αξιολόγηση των στοιχείων που θα κρίνουν την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης.

Το διπλό φονικό στον Λόγγο Αιγίου εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις των τελευταίων μηνών, με τις απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη μέσα στο σπίτι της οικογένειας να αναζητούνται ακόμη.