Ολική ανατροπή μπορεί να υπάρξει στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς μήνυμα που φέρεται να εστάλη πριν φτάσει το ΕΚΑΒ στο ιατρείο, αναφέρει ότι ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή από μέθη που έγινε για να πραγματοποιηθεί η πλασμαφαίρεση που πείστηκε τελικά να κάνει.

Σύμφωνα με όσα είναι γνωστά, ο τραγουδιστής φέρεται να μην ήθελε να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση και να συναινέσει τελευταία στιγμή. Επιπλέον, φέρεται να του έγινε μέθη, κάτι που η προφυλακισμένη γιατρός αρνείται κατηγορηματικά.

Εντούτοις, σύμφωνα με το Mega, η μία γραμματέας του ιατρείου φέρεται να έστειλε μήνυμα στον σύντροφό της, όσο προσπαθούσαν να επαναφέρουν τον καλλιτέχνη.

Το επίμαχο μήνυμα φέρεται να έγραφε: «Ο Γιώργος Μαζωνάκης μάλλον πέθανε, έπαθε ανακοπή λόγω της αντίδρασης της μέθης».

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται να διαδραματίσουν οι τοξικολογικές εξετάσεις. Τα αποτελέσματά τους αναμένεται να δείξουν εάν στον οργανισμό του ασθενούς υπήρχαν ουσίες που συνδέονται με καταστολή ή μέθη και, ως εκ τούτου, να προσφέρουν κρίσιμα στοιχεία για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η ανακοπή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπεράσπιση της γιατρού έχει δεύτερες σκέψεις. Αν λοιπόν βγει στο φως ότι από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων έχει αποδειχθεί ότι έχει χορηγηθεί μέθη, τότε σκέφτεται να κάνει ένα βήμα πίσω, ανέφερε το Mega.