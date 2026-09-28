Η αναφορά στον Ματάχμα Γκάντι ήταν ένας από τους ισχυρισμούς που διατύπωσε ενώπιον του δικαστηρίου ένας ηλικιωμένος στον Βόλο, ο οποίος αρνήθηκε ότι απείλησε τη σύζυγό του. Η γυναίκα είχε καταγγείλει νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, ενώ λίγες ημέρες νωρίτερα είχε επιβληθεί στον άνδρα απαγόρευση προσέγγισής της.

Η υπόθεση οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, όπου η σύζυγος περιέγραψε όσα, σύμφωνα με την κατάθεσή της, συνέβησαν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο σπίτι όπου το ζευγάρι έμενε μέχρι πρόσφατα.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, ο άνδρας πήγε στην κατοικία παρά τη δικαστική απόφαση που του απαγόρευε να την πλησιάζει. Αρχικά εκείνη δεν του άνοιξε και επικοινώνησε με τον γιο τους. Όπως υποστήριξε, στη συνέχεια οι φωνές του την ανάγκασαν τελικά να ανοίξει την πόρτα.

Η καταγγελία της συζύγου και η κινητοποίηση της Αστυνομίας

Η γυναίκα υποστήριξε, όπως αναφέρει το gegonota.news, ότι αφού ο σύζυγός της μπήκε στο σπίτι, ξεκίνησε νέα αντιπαράθεση μεταξύ τους. Κατά την κατάθεσή της, εκείνος συνομίλησε και με τον γιο τους και φέρεται να είπε ότι θα του μεταβιβάσει το σπίτι, ενώ για τη σύζυγό του χρησιμοποίησε τη φράση «θα το φάει με τους αλήτες συντρόφους της».

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ίδια κατάθεση, της είπε: «είσαι ανίκανη, ούτε να αυτοκτονήσεις δεν μπορείς, μην ανησυχείς, θα βρω εγώ τρόπο να το κάνουμε και αυτό».

Η γυναίκα κάλεσε την Αστυνομία και ζήτησε να απομακρυνθεί από την κατοικία. Στο σημείο έφτασαν δύο περιπολικά, με το ένα να τη μεταφέρει στο Αστυνομικό Τμήμα και το άλλο να παραλαμβάνει τον σύζυγό της, ο οποίος συνελήφθη για ενδοοικογενειακή απειλή.

Η ίδια ανέφερε στο δικαστήριο ότι οι εντάσεις μεταξύ τους έχουν αυξηθεί από το 2022 και ότι οι διαφωνίες αφορούν κυρίως οικονομικά ζητήματα. Υποστήριξε ακόμη ότι έχουν προηγηθεί περιστατικά βίας και καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος του συζύγου της. Όπως είπε, δεν έχει τη δυνατότητα να αποχωρήσει από το σπίτι για οικονομικούς λόγους.

Στη διαδικασία κατέθεσε και ο γιος του ζευγαριού. Περιέγραψε συχνές συγκρούσεις μεταξύ των γονιών του, απέδωσε μέρος της έντασης στον χαρακτήρα του πατέρα του, ενώ δήλωσε ότι δεν γνώριζε αν η μητέρα του είχε υποστεί βία από εκείνον.

«Οπαδός» του Ματάχμα Γκάντι ο κατηγορούμενος

Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι το περασμένο Σάββατο απείλησε, έβρισε ή χτύπησε τη σύζυγό του. Υποστήριξε επίσης ότι οι καταγγελίες που έχουν γίνει εις βάρος του είναι ψευδείς.

Στην απολογία του επικαλέστηκε μάλιστα τον Ματάχμα Γκάντι, δηλώνοντας «οπαδός» του και υποστηρίζοντας ότι είναι «αναφανδόν κατά της βίας».

Παρά την αρνητική του θέση ως προς τις κατηγορίες, το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο. Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 14 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, ενώ η έφεση διατηρεί το ανασταλτικό της αποτέλεσμα.

Παράλληλα, το δικαστήριο διέταξε την απομάκρυνσή του από την κατοικία όπου διέμενε με τη σύζυγό του για το ίδιο χρονικό διάστημα, δηλαδή για 14 μήνες.