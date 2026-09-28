Συγκλονιστικές αποκαλύψεις έρχονται στο φως από τις μαρτυρίες υπαλλήλων και τους διαλόγους που πλαισιώνουν τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη. Τα νέα στοιχεία αποτυπώνουν το παρασκήνιο και τις πιέσεις που ασκήθηκαν μέχρι να πειστεί ο δημοφιλής καλλιτέχνης να μεταβεί, το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου, στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου για τη μοιραία πλασμαφαίρεση. Κεντρικό ρόλο στην υπόθεση διαδραματίζουν η προφυλακισμένη ιατρός και ένας 62χρονος αυτοαποκαλούμενος υπνοθεραπευτής.

Σύμφωνα με την εκπομπή Live News με τον Νίκο Ευαγγελάτο, οι δυο τους βρίσκονταν σε διαρκή επικοινωνία, συντονίζοντας τις ενέργειές τους εν αγνοία του τραγουδιστή, ο οποίος δεν γνώριζε το παρασκήνιο των συζητήσεών τους πριν από το τραγικό συμβάν. Στόχος τους, όπως εκτιμούν οι στενοί συγγενείς του αδικοχαμένου καλλιτέχνη, ήταν να παραμείνει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα κοντά τους, για να πληρώνει τα φάρμακα και τις θεραπείες που θα του υποδείκνυαν να κάνει.

Την πρώτη επαφή με τον υπνοθεραπευτή, για λογαριασμό του Γιώργου Μαζωνάκη, έκανε άτομο από το επαγγελματικό περιβάλλον του καλλιτέχνη στις 27 Αυγούστου. Του είχε τηλεφωνήσει δύο φορές και ο 62χρονος υποστηρίζει ότι εξέφρασε επιφυλάξεις, για το αν έπρεπε να τον αναλάβει.



Ο αυτοαποκαλούμενος υπνωτιστής υποστηρίζει ότι είχε νέες επικοινωνίες με τη συνεργάτιδα του Γιώργου Μαζωνάκη στις 2 και στις 3 Σεπτεμβρίου. Κλείνουν το ραντεβού και μια μέρα μετά ο 62χρονος ενημερώνει την κατηγορούμενη γιατρό.



«Κάλεσα τη γιατρό και της ανέφερα αυτή την επικοινωνία. Μου είπε αμέσως πως ο ίδιος ερχόταν για χρόνια και έκανε υδροθεραπείες στον χώρο της. Την ρώτησα τότε εάν είχε κάποια πιο κατάλληλη θεραπεία για εκείνον, ίσως μια θεραπεία που την είχε προτείνει και σε εμένα με την οποία καθάριζε το αίμα από τοξίνες κλπ. Μου απάντησε πως “ναι”, και τη ρώτησα πως λέγεται η θεραπεία αυτή που καθαρίζει το αίμα. Με διαβεβαίωσε πως θα ωφεληθεί αφάνταστα», ανέφερε ο υπνοθεραπευτής.

Η κρίσιμη συνάντηση με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Στη συνάντηση με τον Γιώργο Μαζωνάκη στο Νέο Ψυχικό, ο υπνοθεραπευτής τηλεφωνεί στην ανειδίκευτη γιατρό, μπροστά στον τραγουδιστή, σε ανοιχτή ακρόαση.



«Τον ρώτησα αν έχει κάνει από μόνος του κάποιες ενέργειες για αποτοξίνωση. Μου είπε πως έκανε κάποιες υδροθεραπείες στο παρελθόν και τον ρώτησα πού και μου ανέφερε την 56χρονη γιατρό», είπε ο υπνοθεραπευτής.



Στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» και τη Γεωργία Κακή, ο υπνοθεραπευτής υποστήριξε πως η κατηγορούμενη γιατρός έπεισε τον Γιώργο Μαζωνάκη να κάνει τις θεραπείες στο ιατρείο της Καρνεάδου. Η συνάντησή του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ολοκληρώθηκε λίγο μετά το τηλεφώνημα στην κατηγορούμενη γιατρό, όπως λέει ο αυτοαποκαλούμενος υπνωτιστής.



«Κατά την αποχώρησή μου, η συνεργάτιδα με συνόδευσε έξω και μου ζήτησε την άποψή μου. Της εξέθεσα τις γενικότερες παρατηρήσεις μου και φυσικά στη συνέχεια την ενημέρωσα ότι επικοινωνήσαμε με την γιατρό και της είπα πως έκλεισαν ραντεβού για την επόμενη μέρα για την διαδικασία αυτή καθαρισμού του αίματος που η γιατρός είχε κρίνει ως κατάλληλη για την περίπτωση του. Με πλήρωσε 200 ευρώ και ρώτησα σε ποιον να κόψω απόδειξη», δήλωσε ο 62χρονος υπνωτιστής.



Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, μια μέρα πριν τον αναπάντεχο θάνατο του καλλιτέχνη, ο υπνοθεραπευτής υποστηρίζει ότι η κατηγορούμενη γιατρός του προώθησε μήνυμα που της είχε στείλει ο Γιώργος Μαζωνάκης.



«Αγαπητή μου την ώρα που μιλήσαμε είχε μια βιασύνη η παρέα μας και δεν κατάλαβα τι είναι αυτό για το οποίο πρέπει να πληρώσω 6000 ή 3000 το ίδιο το βλέπω, οπότε να μιλήσου τι και πως αλλά θα έρθω αν είναι να κάνω υδροθεραπεία. Πάντως δεν είμαι σε θέση να δίνω τέτοια ποσά. Αυτά και τα λέμε σήμερα.», έγραψε στο μήνυμα προς τη γιατρό ο Γιώργος Μαζωνάκης.



Το βράδυ της Τρίτης, ο 62χρονος ισχυρίζεται πως δέχτηκε τηλεφώνημα από την 56χρονη. Όπως υπογράμμισε: «Μου μετέφερε τη συζήτηση που είχε με τον Μαζωνάκη. Τα επιχειρήματα με τα οποία, τον έπεισε τελικά να πραγματοποιήσει τη συνεδρία. Αναφέρθηκε στον όρκο του Ιπποκράτη, στην ολιστική προσέγγιση και στην αντίληψη ότι η σωματική και ψυχική κατάσταση είναι αλληλένδετες. Με ενημέρωσε ότι έχουν ραντεβού την Τετάρτη το μεσημέρι».

Ο θάνατος του Μαζωνάκη και τα τελευταία μηνύματα

Τη μοιραία εκείνη Τετάρτη, η κατηγορούμενη γιατρός τράβηξε φωτογραφία τον Γιώργο Μαζωνάκη και την έστειλε στον υπνοθεραπευτή. Στις 16.51 το απόγευμα, ο υπνοθεραπευτής λέει έστειλε μήνυμα στην κατηγορούμενη γιατρό και ένα λεπτό αργότερα της τηλεφώνησε.



Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Της τηλεφώνησα και τη ρώτησα εάν ο Γιώργος είχε ξεκινήσει για την Κηφισιά. Μου απάντησε ότι δεν ήταν καλά, ότι είχε παρουσιάσει πτώση της αρτηριακής πίεσης και ότι τον είχε παραλάβει το ΕΚΑΒ. Σοκαρίστηκα. Τη ρώτησα γιατί δεν τον είχε συνοδεύσει. Μου απάντησε ότι είχε πελάτισσα και έκλεισε».



Στις 17:05 το απόγευμα, ο 62χρονος υπνοθεραπευτής στέλνει νέο μήνυμα στη γιατρό:

«Προχθές μου είπε πως παίρνει διουρητικά γιατί είχε κατακράτηση υγρών. Μήπως φταίει αυτό;».



Η γιατρός του απάντησε σχεδόν 20 λεπτά αργότερα. Γιατρός (στις 17:24): «Κι αυτά ρίχνουν την πίεση αλλά δεν ξέρω τι άλλο έχει πάρει. Δεν καταλάβαινα τι έλεγε».



Υπνοθεραπευτής (στις 17:25): «Γι’ αυτό στο είπα».

Υπνοθεραπευτής: «Ρε μπελά που βρήκαμε…. Ποιος τον συνοδεύει;»



Γιατρός (στις 17:26): «Το ΕΚΑΒ τον πήρε».

Γιατρός: «Θα πάω και εγώ με τον Ηλία σε λίγο»



Υπνοθεραπευτής: «Μην το καθυστερείς. Ένας εκ των δύο να πάει άμεσα»



Ήταν τα λεπτά που όλοι οι εμπλεκόμενοι προσπαθούσαν να διαχειριστούν την κατάσταση.

Υπνοθεραπευτής (στις 17:27) : «Μην βγει παραέξω η ιστορία. Αν θες να έρθω πες μου».



Η θλιβερή είδηση όμως γίνεται γνωστή σε ολόκληρη τη χώρα, τα επόμενα λεπτά.

Υπνοθεραπευτής (στις 18:01): «Το΄ μαθες;»



Γιατρός (στις 18:06): «Ναι μόλις.»



Υπνοθεραπευτής: «Δεν το πιστεύω… σε πήρα στον λαιμό μου».



Ο υπνοθεραπευτής επιμένει πως δεν εμπλέκεται στα όσα έγιναν και επιρρίπτει όλη την ευθύνη στην κατηγορούμενη γιατρό. Ο ίδιος όπως λέει, ήθελε να βοηθήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη, και όχι να κερδίσει χρήματα από εκείνον.

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