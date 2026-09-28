Νέα στοιχεία ανακύπτουν για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέληξε στο ιατρείο στο Κολωνάκι, με τις αρχές να εξετάζουν λεπτομερώς όσα συνέβησαν από τη στιγμή που ο τραγουδιστής έφτασε στην οδό Καρνεάδου μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ. Στο στόχαστρο της έρευνας μπαίνει και το ηχητικό απόσπασμα από το τηλεφώνημα που έκανε ο γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος στο ΕΚΑΒ.



Σύμφωνα με την εκπομπή Live News με τον Νίκο Ευαγγελάτο, στο απόσπασμα ακούγεται ο γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος να μιλάει με το ΕΚΑΒ που έχει καλέσει η κόρη του. Στο τηλεφώνημα αυτό ο γιατρός ενημέρωσε το τηλεφωνικό κέντρο για έναν άνδρα χωρίς ζωτικά σημεία, χωρίς να αναφέρει ότι επρόκειτο για τον Γιώργο Μαζωνάκη.



«Είμαι στο ιατρείο Καρνεάδου 11 στο Κολωνάκι, Θεοδωρόπουλος Ηλίας, ιατρός. Έχω περιστατικό, άνδρας 55 ετών, λιπόθυμος, πιθανόν χωρίς ζωτικά σημεία, κάνω ΚΑΡΠΑ» είπε ο γιατρός κατά την κλήση.

Επομένως, μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι στο τηλεφώνημα στο ΕΚΑΒ μιλάει ο γιατρός, δηλώνει ταυτότητα, δεν δηλώνει όμως το όνομα του ασθενή, απλά ζητάει τη βοήθεια του ΕΚΑΒ όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης πια είναι νεκρός.

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