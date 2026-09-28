Νέες εικόνες από το drone αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής στην τριώροφη πολυκατοικία της οδού Κασταμονής στη Νέα Ιωνία, η οποία τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα της Δευτέρας μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε καφετέρια του ισογείου.

Τα εναέρια πλάνα του Orange Press Agency αποκαλύπτουν εκτεταμένες φθορές σε όλους τους ορόφους του κτιρίου, με τα μπαλκόνια, τα αλουμίνια και τις προσόψεις να έχουν απανθρακωθεί. Στο εσωτερικό των διαμερισμάτων, καμένα κρεβάτια, καταστραμμένες κουζίνες και μαύροι τοίχοι συνθέτουν ένα σκηνικό ολοσχερούς καταστροφής, ενώ οι απελπισμένοι ένοικοι επιχειρούν να απομακρύνουν τα αποκαΐδια με λάστιχα και πιεστικά μηχανήματα.

Την ίδια στιγμή, λόγω των αναφορών των ενοίκων για ήχους εκρήξεων και άλλες καταθέσεις που έχουν ληφθεί, η διερεύνηση της υπόθεσης ανατέθηκε στο τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της ΕΛ.ΑΣ. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η έναρξη της φωτιάς οφείλεται σε εσκεμμένη ενέργεια, και όχι σε ατύχημα.

Στελέχη της υπηρεσίας βρίσκονται από νωρίς στο σημείο και διεξάγουν έρευνες, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι στην ίδια καφετέρια είχε σημειωθεί πριν από τρία χρόνια αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς, κατά το οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας 37χρονος άνδρας.