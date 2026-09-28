Πρώην ασθενής της γιατρού που προφυλακίστηκε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη υποστήριξε ότι η 56χρονη τον πίεσε για πλασμαφαίρεση, ώστε «να μη γίνει ομοφυλόφιλος».

Ο άνδρας πήγε στο ιατρείο της Καρνεάδου για να χάσει κιλά και βρέθηκε να συζητά με την κατηγορούμενη γιατρό αν πρέπει να κάνει πλασμαφαίρεση για να μην αλλάξουν οι σεξουαλικές του προτιμήσεις.

«Με τρόμαξε ότι δεν είμαι άντρας και ότι έχω αλλάξει φύλο και δεν το ξέρω. Ότι είδε κάτι στο αίμα μου. Και γι’ αυτό, λέει, πρέπει να αλλάξουμε το αίμα». «Βλέπω, λέει, ότι έχεις λίγο θηλυκότητα πάνω σου» και το ένα και το άλλο. Και λέω: «Πώς έχω θηλυκότητα που πραγματικά μόνο οι γυναίκες μου αρέσουν;». «Το ξέρω», λέει, «ότι όσο μεγαλώνεις, θα αρχίσει να σου αρέσουν οι άντρες και το ένα και το άλλο και πρέπει να προλάβουμε το κακό και να αλλάξουμε το αίμα και τέτοια»», είπε ο πρώην ασθενής της γιατρού στο Live News.

Έτσι, φέρεται να πάσχιζε να τον πείσει να υποβληθεί στη διαδικασία της Inuspheresis πάση θυσία.

«Επέμενε πάρα πολύ γι’ αυτό. Εγώ ψιλοφοβήθηκα και ήταν ο λόγος που δεν το έκανα, γιατί φοβήθηκα. Μου έδωσε μία θεραπεία για να χάσω κιλά. Έδωσα 1.500. Βιταμίνες ήταν και μου τα παρουσίασε σαν ότι θα μου καθάριζαν το αίμα», είπε ο άνδρας. «Μου είπε να κάνω οπωσδήποτε πλασμαφαίρεση, αλλιώς η θεραπεία με τις βιταμίνες θα πάει… στράφι».

Όπως είπε, όλα δίνονταν και πληρώνονταν χέρι με χέρι. Κανείς δεν έπρεπε να μάθει για τις θαυματουργές βιταμίνες που μόνο εκείνη έφερνε από το εξωτερικό. Κάπως έτσι πείστηκε, εκτός από τα 500 ευρώ που έδινε σε κάθε επίσκεψη, να πληρώσει και τις βιταμίνες των 1.500 ευρώ.

Ο άνδρας είπε μεταξύ άλλων: «(Έλεγε) ότι τα φάρμακα τα έφεραν από τη Γερμανία και γι’ αυτό είναι τόσο ακριβά και γι’ αυτό δεν γράφονται και γι’ αυτό πρέπει να μην κάνεις κατάθεση, πρέπει να τα δώσεις στο χέρι. Πλήρωσα πεντακόσια ευρώ επίσκεψη. Μου πήρε πεντακόσια ευρώ και δεν ήθελε κάρτα. «Βεβαίως, έχω μηχανήματα για κάρτα και τέτοια θα πάμε στα 700».

Όμως το κοντέρ δεν σταμάτησε στα 2.000. Λίγο καιρό μετά, τον ξανακάλεσαν από το ιατρείο της Καρνεάδου λέγοντας του πως πρέπει οπωσδήποτε να κάνει και πλασμαφαίρεση, αλλιώς η θεραπεία με τις σούπερ βιταμίνες θα πάει στράφι.

«Το πόρισμα που έβγαλε είπε ότι «με τα φάρμακα για μένα τζάμπα, θα τα πληρώσετε. Πρέπει να κάνω πλασμαφαίρεση». «Το μόνο», λέει, «που θα καταφέρουμε να κάνουμε και θα ανανεωθείς κιόλας. Δηλαδή είμαι σαράντα χρονών και θα γίνεις εικοσιπέντε». Επέμενε να μου κάνει πλασμαφαίρεση», δήλωσε.

Του έκανε ξενάγηση ενός τετάρτου στην αίθουσα όπου είχαν το περιβόητο μηχάνημα. «Μου έδειξε το μηχάνημα. «Εδώ θα ξαπλώσεις. Δε θα καταλάβεις τίποτα. Θα γίνεται αυτό. Εμείς το αίμα πάλι το δικό σου το στέλνουμε το στέλνουμε στο εξωτερικό». Κάτι τέτοια μου έλεγε κουφά. Εντάξει και έπρεπε να κάνω τρεις φορές την ίδια πλασμαφαίρεση, δηλαδή 6.000 επί 3», συνέχισε ο καταγγέλλων.

Και συνέχισε: «Αν το κάνουμε αυτό, λέει, τέλος οι πόνοι. Γιατί έχω και αρθρίτιδα, ψωριακή αρθρίτιδα. Τέλος οι πόνοι. Τέλος η δίαιτα. Τέλος τα πάντα. Αυτό. Επέμενε πάρα πάρα πολύ».

Και όταν κατάλαβε πως ο ασθενής δεν πείθεται… έβαλε τα μεγάλα μέσα. «Μετά εμφανίστηκε από μια άλλη πόρτα και ο γιατρός, που τον έλεγε σύζυγο. Έκανε την εξέταση αίματος που έκανε, είδε κάποια μικρόβια. Ο άντρας της εκεί μου έλεγε: «Θεραπεύεται και δεν είναι κάτι. Όλο αυτό με τρεις συνεδρίες θα κάνεις, θα κάνεις αλλαγή αίματος. Το μόνο», λέει, «θα φέρνεις τα λεφτά, έξι χιλιάρικα θα τα δίνεις στο χέρι και όχι σε κάρτα ούτε ένα χιλιάρικο», είπε στο Live News ο άνδρας, που δεν ξαναπάτησε από τότε στο ιατρείο της Καρνεάδου.