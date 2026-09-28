Στη δημοσιότητα δόθηκε ένα ηχητικό ντοκουμέντο από το ιατρείο στο Κολωνάκι και προέρχεται λίγα λεπτά μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και πριν γίνει γνωστή η τραγική είδηση στο ευρύ κοινό.

Το ηχητικό δημοσίευσε το Live News και αποτυπώνει την επικοινωνία ρεπόρτερ της εκπομπής με την κόρη των προφυλακισμένων γιατρών.

Σύμφωνα με την εκπομπή, ο ρεπόρτερ αναζητούσε τον γιατρό να επιβεβαιώσει την τραγική είδηση και το κινητό του σήκωσε η κόρη του, η οποία ακούστηκε ταραγμένη και δεν μπορούσε να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το Live News ανέφερε ότι η ταραχή τότε δεν κίνησε υποψίες, όμως σήμερα έχουν αλλάξει τα δεδομένα, καθώς η κόρη όχι μόνο ήξερε, αλλά ήταν και μπροστά, καθώς φέρεται αυτή να πήρε την πρωτοβουλία να ειδοποιήσει το ΕΚΑΒ για να σωθεί ο τραγουδιστής, αντί για κάποιον από τους γιατρούς.

Αναλυτικά, ο διάλογος:

-Καλησπέρα

-Είστε η κ.Θ… σωστά;

-Η ίδια

-Μάθαμε για ένα περιστατικό τώρα και επειδή είναι πολύ λεπτός ο χειρισμός… Είμαι δημοσιογράφος από το Mega, θέλω λίγο τη βοήθειά σας

-Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε κάτι, με συγχωρείτε

-Το καταλαβαίνω. Απλώς καταλαβαίνετε τη θέση μας. Είναι πολύ ιδιαίτερα όλα όσα έχουν συμβεί.

-Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά δεν μπορώ να σας απαντήσω σε κάτι

-Είστε η κόρη του κ.Θ… σωστά;

-Ναι σωστά, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Με συγχωρείτε πάρα πολύ

Πόσοι ήταν στο ιατρείο

Το παραπάνω ηχητικό σε συνδιασμό με την κατάθεση υπαλλήλου του ιατρείου, εγείρει ερωτήματα για τα πρόσωπα που ήταν μπροστά, όταν ο τραγουδιστής έχασε τις αισθήσεις του κατά την πλασμαφαίρεση.

Αρχικά, ήταν γνωστό πως μπροστά ήταν οι γιατροί και οι νοσηλεύτριες, αλλά σιγά σιγά άρχισαν να προστίθενται και άτομα που δεν έχουν σχέση με την ιατρική.

Σύμφωνα με το Live News, μέχρι στιγμής φέρεται να ήταν τουλάχιστον 11 άτομα παρόντες.

Μια ασθενής από την Ελβετία που έκανε επίσης πλασμαφαίρεση και μια 56χρονη τεχνολόγος εργαστηρίων που επέβλεπε τη διαδικασία, δύο γραμματείς, ο προφυλακισμένος γιατρός μαζί με άλλον ασθενή, η επίσης προφυλακισμένη γιατρός μαζί με μια 58χρονη νοσηλεύτρια, αλλά και η μία κόρη των γιατρών μαζί με κάποιον άνδρα, που φέρεται να ήταν φίλος της.