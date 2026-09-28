Νέα καταιγιστικά στοιχεία για την εταιρική δραστηριότητα του προφυλακισμένου γιατρού στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έρχονται στο φως. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται το περίεργο πλέγμα σχέσεων ανάμεσα στον κατηγορούμενο, μια εταιρεία-κολοσσό στον χώρο των βλαστικών κυττάρων με έδρα τη Νότια Κορέα και μια ελληνική εταιρεία στο Κολωνάκι, στην οποία εμπλέκεται η 18χρονη κόρη του γιατρού.

Όπως προκύπτει από επίσημα έγγραφα, που παρουσιάστηκαν από την εκπομπή «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό, ο γιατρός εμφανίζεται ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της νοτιοκορεάτικης εταιρείας, έχοντας τη δυνατότητα να ενεργεί εξ ονόματός της.

Χαρακτηριστική είναι η διατύπωση που περιλαμβάνεται στο έγγραφο: «Ο προαναφερόμενος εκπρόσωπος εξουσιοδοτείται επίσης να προβαίνει σε δηλώσεις και να υποβάλλει έγγραφα, όπου απαιτείται, εκ μέρους της εταιρείας μας. Επιβεβαιώνουμε περαιτέρω ότι όλες οι πράξεις που διαπράττονται από τον ανωτέρω εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο θα αντιμετωπίζονται ως εάν είχαν διαπραχθεί από τη Νοτιοκορεάτικη Εταιρεία».



Λίγους μήνες αργότερα, τον Νοέμβριο του 2025, ιδρύθηκε στην Αθήνα επιχείρηση με αντικείμενο την εμπορική διάθεση, πώληση και προώθηση των ίδιων ακριβώς προϊόντων κυτταρικής θεραπείας, ιατροτεχνολογικών συσκευών και κιτ συλλογής αίματος.



Η ανατροπή έρχεται από τα στοιχεία του ΓΕΜΗ, τα οποία αποκαλύπτουν ότι μοναδική μέτοχος και διαχειρίστρια της ελληνικής εταιρείας, με αρχικό κεφάλαιο μόλις 2.000 ευρώ, είναι η μόλις 18 ετών κόρη του γιατρού.



Τα ευρήματα αυτά εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για το κατά πόσο η αμιγώς ιατρική πράξη συμπλεκόταν με εμπορικά συμφέροντα.



Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν αν τα συγκεκριμένα σκευάσματα και ο τεχνολογικός εξοπλισμός χρησιμοποιούνταν σε ασθενείς του ιατρείου.



Παρότι τα έγγραφα δεν αποδεικνύουν αυτόματα παράνομη δραστηριότητα, η δικαστική έρευνα εστιάζει πλέον στο θεσμικό πλαίσιο και στο ενδεχόμενο οικονομικό όφελος πίσω από τις επικίνδυνες θεραπείες.

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