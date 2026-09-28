Ρήξη φαίνεται να υπάρχει στο στρατόπεδο των δύο κατηγορούμενων γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, παρότι ανδρόγυνο με παιδιά.

Το Live News, επικαλούμενο διαρροές, ανέφερε ότι το αποτέλεσμα των τοξικολογικών εξετάσεων ενδεχομένως φέρει σοβαρές εξελίξεις, με τη 56χρονη γιατρό να εξετάζει να προχωρήσει σε μια σημαντική αλλαγή.

Συγκεκριμένα, παρότι η ίδια αρνείται ότι χορήγησε μέθη στον τραγουδιστή, αν αποδειχτεί το αντίθετο στις τοξικολογικές, τότε θα αλλάξει δικηγόρο, καθώς ο συνήγορος του συζύγου θα εκπροσωπεί διαφορετικά συμφέροντα, ανέφερε η εκπομπή του Mega.

Υπενθυμίζεται ότι η κατηγορούμενη φέρεται να ισχυρίστηκε στην απολογία της ενώπιον του ανακριτή πως δεν χορήγησε μέθη ή άλλη ουσία στον Γιώργο Μαζωνάκη, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με όσα έχει καταθέσει η νοσηλεύτρια του ιατρείου, η οποία, μάλιστα, υποστηρίζει πως ζητήθηκε από τη γιατρό να τηρήσουν οι εργαζόμενες κοινή γραμμή στις αναφορές τους για την αλληλουχία των γεγονότων.

Από την πρώτη στιγμή ο κατηγορούμενος γιατρός κρατά αποστάσεις από όσα συνέβησαν στο ιατρείο της Καρνεάδου και κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι στην πορεία δεν θα επέλθει ρήξη στην κοινή, μέχρι τώρα, υπερασπιστική γραμμή του ζευγαριού.

Ο κατηγορούμενος γιατρός, ο οποίος εμφανίζεται να αναγνωρίζει μόνο την ευθύνη του για τη λειτουργία των μηχανημάτων, φέρεται να επιμένει στην αρχική του θέση πως δεν είχε καμία εμπλοκή στον θάνατο του τραγουδιστή και πως του ζητήθηκε να βοηθήσει μετά τις 4 το μεσημέρι, κάτι που έκανε.

Ταυτόχρονα, οι εργαζόμενες στο ιατρείο της Καρνεάδου συνεχίζουν να περνούν η μία μετά την άλλη το κατώφλι του ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι προανακριτικές τους καταθέσεις έχουν μπει στο «μικροσκόπιο», καθώς εκτιμάται πως έχουν υποπέσει σε πολλές αντιφάσεις, σε σημείο που ο νομικός παραστάτης της οικογένειας Μαζωνάκη να διαμηνύσει δημόσια πως στην περίπτωση που δεν πουν την αλήθεια, θα βρεθούν κατηγορούμενες.