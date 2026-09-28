Νέα καταιγιστικά στοιχεία για τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου φέρνουν στο φως οι «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό στον ΑΝΤ1. Η κατάθεση νοσηλεύτριας αποκαλύπτει το παρασκήνιο την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε καταρρεύσει και μεταφερόταν εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδόθηκαν, το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου, ενώ οι διασώστες του ΕΚΑΒ απομάκρυναν σε καρέκλα τον γνωστό τραγουδιστή σε κατάσταση σοκ, στο διπλανό δωμάτιο επικρατούσε πανικός. Μία ασθενής από την Ελβετία, η οποία υποβαλλόταν σε θεραπεία, τρομοκρατήθηκε από την αναστάτωση.



Ωστόσο, η προφυλακισμένη πλέον ιατρός όχι μόνο δεν συνόδευσε τον καλλιτέχνη στο νοσοκομείο, αλλά έδωσε εντολή να καθαριστεί αμέσως ο χώρος.

«Έδωσε εντολή στις κοπέλες να καθαρίσουν τον χώρο που βρισκόταν ο τραγουδιστής, άλλαξε ρούχα και ήρθε στο άλλο δωμάτιο. Η ασθενής από την Ελβετία είχε τρομοκρατηθεί, καθώς είχε αντιληφθεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά» είπε η μάρτυρας.



Στη συνέχεια, η κατηγορούμενη άλλαξε ρούχα, μπήκε στο δωμάτιο της αλλοδαπής ασθενούς, διέκοψε απότομα τη διαδικασία επιστρέφοντας το αίμα και απαίτησε να προχωρήσει η επιπλέον θεραπεία Miracell με χρέωση 1.600 ευρώ. Σύμφωνα με τη μαρτυρία: «Η συγκεκριμένη θεραπεία, την οποία χρέωναν 1.600 ευρώ, έγινε χωρίς να είναι κανένας ιατρός εκεί».

Όπως καταγγέλλεται στη μαρτυρία, η γιατρός αποχώρησε αμέσως μετά μαζί με τον σύζυγό της, αφήνοντας τη νοσηλεύτρια μόνη της να αιμοληπτήσει 60 ml αίματος και να εκτελέσει την ιατρική πράξη χωρίς καμία επιστημονική επίβλεψη.



Η ίδια μαρτυρία υποστηρίζει ότι, πέρα από τα χρήματα της ινουσφέρεσης, υπήρχε ενδιαφέρον να εισπραχθούν επιπλέον 1.600 ευρώ για τη θεραπεία Miracell, την οποία, σύμφωνα με τα όσα μεταδόθηκαν, διαφήμιζε ο σύζυγος της κατηγορούμενης.

Η υπόθεση λαμβάνει πλέον νέες διαστάσεις, καθώς οι αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά τις συνθήκες λειτουργίας του ιατρείου και τις επικίνδυνες πρακτικές που ακολουθούνταν.

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Αγνοούνται κρίσιμα πειστήρια

Πειστήρια που θα ρίξουν φως στο πως ακριβώς κατέληξε ο Γιώργος Μαζωνάκης εξακολουθούν να αγνοούνται.



Οι αρχές δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν τον φλεβοκαθετήρα που είχε τοποθετηθεί στο αριστερό του χέρι, και αφαιρέθηκε για να υποστηριχτεί το σενάριο ότι ο Μαζωνάκης κατέληξε την ώρα που η κατηγορουμένη γιατρός προσπαθούσε να τοποθετήσει τον δεξί φλεβοκαθετηρα, καθώς και η καφέ κουβέρτα με την οποία τον είχε σκεπάσει και η φιάλη της προποφόλης που του χορηγήθηκε.