Τη διάθεσή τους να απαντήσουν σε όλα τα κρίσιμα ερωτήματα φέρονται να δηλώνουν οι εργαζόμενες στο ιατρείο της Καρνεάδου, οι οποίες περνούν η μία μετά την άλλη το κατώφλι του ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι προανακριτικές τους καταθέσεις έχουν μπει στο «μικροσκόπιο», καθώς εκτιμάται πως έχουν υποπέσει σε πολλές αντιφάσεις, σε σημείο που ο νομικός παραστάτης της οικογένειας Μαζωνάκη να διαμηνύσει δημόσια πως στην περίπτωση που δεν πουν την αλήθεια, θα βρεθούν κατηγορούμενες.

Ωστόσο, οι εργαζόμενες φέρονται να εξηγούν πως η καθεμία βρισκόταν σε διαφορετικό χώρο του ιατρείου, με αποτέλεσμα να μην έχουν όλες την ίδια εικόνα για την αλληλουχία των γεγονότων που εξελίχθηκαν το μοιραίο μεσημέρι στην Καρνεάδου.

«Δεν έχουν σκοπό να συγκαλύψουν καμία υπόθεση. Έχουν βρεθεί σε μια δύσκολη κατάσταση και θα απαντήσουν σε όσα ερωτηθούν», σημειώνει η δικηγόρος Κατερίνα Κωστή, η οποία εκπροσωπεί τέσσερις εργαζόμενες.

Ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή βρέθηκε σήμερα η 61χρονη συνταξιούχος νοσηλεύτρια, η οποία προανακριτικά είχε περιγράψει πως ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο στις 3 το μεσημέρι, κάτι που διαψεύδεται από τις κάμερες που έχουν καταγράψει τον τραγουδιστή λίγα λεπτά πριν τις 2.

«Όταν κατάλαβα ότι είναι ο κύριος Μαζωνάκης, εγώ βγήκα στο διάδρομο και έτρεξα να τον χαιρετήσω, διότι δεν βλέπεις κάθε μέρα διάσημους από κοντά», φέρεται να είπε στην προανακριτική της κατάθεση και στη συνέχεια να τοποθετεί για περίπου μισή ώρα στο γραφείο της κατηγορούμενης γιατρού πριν ξεκινήσει την πλασμαφαίρεση.

Αναφερόμενη στην εικόνα του τραγουδιστή από τη σύντομη επαφή της μαζί του, είπε στους αστυνομικούς ότι το βλέμμα του δεν ήταν συγκεντρωμένο. «Όταν εισήλθε, πρόσεξα ότι το βλέμμα του δεν ήταν συγκεντρωμένο και εστιασμένο και αυτό το κατάλαβα όταν του μίλησα. Δεν με κοίταξε», τόνισε, διευκρινίζοντας ότι «επειδή ήταν κυριολεκτικά δύο με τρία δευτερόλεπτα η επαφή μας, δεν πρόσεξα κάτι άλλο».

Επικράτησε πανικός

Προανακριτικά, η μάρτυρας φέρεται να ανέφερε πως αποχώρησε από το ιατρείο στις 16:15, καθώς είχε ολοκληρωθεί το ωράριό της, δηλαδή λίγο πριν ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ.

«Κάποιες ώρες αργότερα, ενώ βρισκόμουν στο σπίτι μου, διάβασα σε άρθρα στο Facebook και στην τηλεόραση ότι ο κύριος Μαζωνάκης πέθανε», ανέφερε, ωστόσο σήμερα φέρεται να έδωσε μια διαφορετική εκδοχή. Πληροφορίες αναφέρουν πως η μάρτυρας υποστήριξε ότι παρέμεινε στο ιατρείο και μετά τις 16:15 και περιέγραψε τον πανικό που επικράτησε εκείνη την ώρα στο ιατρείο της Καρνεάδου. Η νοσηλεύτρια φέρεται να είπε ότι η προφυλακισμένη γιατρός τις φώναξε να πάνε όλες οι εργαζόμενες εκεί που βρισκόταν ο Μαζωνάκης.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, σημείωσε ότι στη συνέχεια δεν είχε καμία επικοινωνία με τη γιατρό για την οποία φέρεται να ανέφερε πως δεν δεχόταν κριτική.

Η μάρτυρας, μάλιστα, εμφανίζεται να κατέθεσε πως ο 58χρονος γιατρός, μιλώντας στις εργαζόμενες αφού ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν βρισκόταν πλέον στο ιατρείο ανέφερε πως «είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι»

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συμβάσεις των εργαζομένων στο ιατρείο δεν έχουν καταγγελθεί ακόμα και βρίσκονται στον «αέρα», και αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να περάσει το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου και μια ακόμη υπάλληλος, ουκρανικής καταγωγής, η μαρτυρία της οποίας κρίνεται σημαντική.

Οι μαρτυρικές καταθέσεις θεωρούνται κρίσιμες για την εξέλιξη της υπόθεσης, αλλά το ίδιο σημαντικά εκτιμάται πως θα είναι και τα αποτελέσματα από τις άρσεις απορρήτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θετική είναι η εισαγγελική πρόταση προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών στο σχετικό αίτημα του ανακριτή.

Κρίσιμα στοιχεία για την έρευνα θα αποτελέσουν οι τηλεφωνικές κλήσεις και τα μηνύματα που ανταλλάχθηκαν πριν αλλά και μετά το μοιραίο ραντεβού του τραγουδιστή στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Το «πράσινο φως» για την άρση αναμένεται να δοθεί με βούλευμα μέχρι την Τετάρτη και τα αποτελέσματα θα αποτελέσουν μέρος της δικογραφίας.